La FIA toma su primera gran decisión por el conflicto en Oriente Medio: los 1.812 kilómetros de Catar, a octubre

Mientras sigue el conflicto en Oriente Medio el deporte se siguen viendo afectado, y en lo que se refiere al automovilismo, el primer gran evento cancelado son los 1812 kilómetros del WEC

A la espera de lo que haga la Formula 1 con los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, el automovilismo se está viendo afectado por el conflicto armado que hay en estos momentos en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. A la espera de lo que decida el Gran Circo, la FIA ya ha tomado una decisión cancelado una prueba de uno de sus grandes campeonatos, el Mundial de Resistencia. Los 1812 kilómetros de Catar tienen nueva fecha y, siempre que todo vuelva a la normalidad en los próximos meses, se disputarán en octubre.

Los 1.812 kilómetros de Catar, la prueba que debía ser la inaugural del WEC, se disputará finalmente entre el 22 y el 24 de octubre. La carrera estaba prevista en el circuito de Lusail para el 28 de marzo, pero este conflicto en Oriente Medio obligó a los organizadores a suspenderla el pasado 3 de marzo y buscar un nuevo acomodo en el calendario del evento: "Después de conversaciones colaborativas y constructivas con la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar (QMMF), el circuito de Lusail y la Federación Internacional del Automóvil, el WEC se alegra de confirmar que el evento está previsto para disputarse del 22 al 24 de octubre, lo que lo convierte en la penúltima ronda de la temporada 2026".

Un nuevo calendario...con Catar

También estaba previsto que el prólogo del Mundial de Resistencia se disputara en Catar entre el 22 y el 23 de marzo. Finalmente, ese prólogo inaugural se celebrará en el mítico circuito italiano de Imola el 14 de abril, localidad donde unos días más tarde, entre el 17 y el 19 del mismo mes, se disputará la primera prueba del Mundial, las seis horas de Imola, lo que, en palabra de los organizadores será de gran ayuda para los pilotos: "Esto permitirá a los competidores acostumbrarse al ritmo y afinar sus coches antes del fin de semana de carrera".

Estos grandes cambios van a ser clave para evitar el conflicto y al encontrar una nueva fecha, no se verá excesivamente lastrado el calendario: "La seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de la máxima importancia para la QMMF, el circuito de Lusail, la FIA y el WEC, y todas las partes continuarán siguiendo los acontecimientos en la región". Antes de Los 1.812 kilómetros de Catar, se disputarán en el WEC carreras en Italia, Bélgica, Francia, Brasil, Estados Unidos y Japón. La prueba que cerrará el campeonato, en noviembre, se celebrará en Baréin.