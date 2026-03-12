Madrid recibe con los brazos abiertos a la Formula E

Además de la Formula 1 este 2026 también va a ser el año en el que la Formula E llegue a Madrid, y por ahora todo lo que engloba al E-Prix madrileño está siendo un absoluto éxito

El 2026 va a ser el año de Madrid a nivel automovilístico y no solo porque cuatro décadas después regrese la Formula 1, si no porque también será el momento en el que aterrice en la capital la Formula E. El próximo fin de semana tendrá lugar el E-Prix madrileño, que está siendo un éxito a nivel económico y de seguimiento, pues promete hacer que el Jarama viva uno de los eventos deportivos del año en la capital madrileña.

Una buena muestra de la importancia que va a tener la prueba del campeonato mundial de monoplazas eléctricos, que por primera vez tendrá lugar en el circuito del Jarama el próximo día 21, es que apunta a ser un gran acierto a nivel monetario, pues se prevé que generare un impacto económico de entre 80 y 100 millones de euros en Madrid y sus alrededores y agotará las 30.000 entradas puestas a la venta en el emblemático trazado. Esto confirmaría las previsiones y pondría a Madrid en una muy buena posición de cara a convertirse en una de las grandes capitales del automovilismo europeo y mundial, que culminará este 13 de septiembre con el Gran Premio de España de Formula 1 en MadRing.

La oportunidad de Pepe Martí

Hasta ahora España no ha tenido el mejor desempeño de sus pilotos en el campeonato eléctrico, más allá de pequeños destellos, pero ahora las cosas han cambiado y con el aterrizaje de Pepe Martí hay opciones de todo. Y aunque aún es joven, si hay un día en el que el debutante sea capaz de dar un salto de nivel y dejar su sello, ese es el 21 de marzo en el Jarama. Así lo cree Xavi Serra, el director general de Cupra, la marca para la que corre: “Afrontamos la carrera con muchas ganas. Tratamos de quitar presión a Pepe, que tenga paciencia, que vaya conociendo la competición, pero está contestando con puntos en cada carrera. El talento se le presuponía, pero se está adaptando muy bien a la categoría”.

Aunque aún no ha termina de despuntar y a sus 20 años está haciendo a la categoría, habiendo puntuado en 3 de las 5 pruebas disputadas hasta ahora, Serra no descartó que Pepe pueda ganar en Madrid: “Podemos estar en la lucha y dependerá de tener un buen día”. De hacerlo, si que sería el impulso definitivo para el certamen en el mercado español.