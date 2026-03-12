Sevilla cuenta las horas para acoger el X-Trial de las Naciones: "Si te gustan las motos o no, es un espectáculo"

ESTADIO Deportivo ha podido entrar a los entresijos del Pabellón de San Pablo para ir conociendo todo lo que va a conllevar este X-Trial de las Naciones 2026

Sevilla ya se prepara para acoger, este próximo sábado 14 de marzo, una de las competiciones mundiales que más emociones aporta en el panorama motociclístico, como es el FIM X-Trial de las Naciones. El Pabellón de San Pablo será testigo de este espectáculo que combina muchos aspectos. Esta jornada será una competición que reunirá a las grandes potencias deportivas de esta disciplina, como son España, Italia, Francia, Gran Bretaña y EE.UU. Todos estos países pelearán por un objetivo claro, como es el poder alzarse con el campeonato mundial. Aparte de ese aspecto competitivo, el X-Trial es un espectáculo casi único, que combina diferentes cualidades para que el público, sea amante del motociclismo o no, pueda disfrutar de las habilidades de los pilotos participantes.

En ESTADIO Deportivo, hemos querido acercarnos al lugar elegido para albergar esta gran prueba. El X-Trial de las Naciones es una oportunidad única para la ciudad de Sevilla, "situándola como referente en la organización de grandes eventos deportivos y que, además, permitirá acercar el motociclismo a todos los aficionados sevillanos", tal y como declaró Carmen María Tena, Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. Para poder conocer lo entresijos de esta prueba, hemos tenido la oportunidad de hablar con Enrique Ceva, Director del X-Trial de las Naciones Sevilla 2026.

Todo en marcha para la puesta a punto en Sevilla

Ya apenas quedan pocos días para que comience este gran espectáculo del motociclismo mundial y el lugar elegido para albergar este evento ya se prepara para ello. "Son días de mucho jaleo. No es que vengan diez motos a competir, vienen diez motos y diez pilotos. Se montan seis zonas, cada una viene de un sitio, vienen tres camiones desde Francia, vienen dos desde España, viene el tema de luces, sonido, fibras... Lo llevamos bien", declaró Enrique.

"Sevilla es el lugar emblemático de cualquier evento, no hay mejor sitio que este. Gracias también al Ayuntamiento, que es el que quiso que trajésemos este espectáculo aquí", prosiguió.

Toni Bou, uno de los alicientes de esta jornada

Uno de los nombres propios del X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 es Toni Bou. El piloto viene de proclamarse Campeón del Mundo por vigésima vez consecutiva en el X-Trial realizado en territorio francés. Un hecho que hace que se eleve el nivel de este acto. "Toni Bou acaba de ganar su vigésimo campeonato del mundo de X-Trial, veinte años seguidos. Tiene otros diecinueve de autos por lo que, en total, son treinta y nueve. Toni, evidentemente, viene representando a España para volver a ganar", respondió.

El aliento para que Sevilla se vuelque

Todos estos datos no hacen más que aumentar la expectación por una prueba única y especial y que, por suerte, Sevilla podrá vivir. "El sábado 14 de marzo, a las 18:00 en Sevilla, hay un Campeonato del Mundo y un gran espectáculo para toda la familia. Si te gustan las motos o no las motos, es un espectáculo", declaró.

Las entradas para este evento se pueden adquirir a través de la página web del X-Trial Sevilla, por lo que todavía hay oportunidad de poder acudir a una cita totalmente especial y que servirá al público sevillano para deleitarse de un increíble espectáculo motociclístico.