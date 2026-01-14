Herbert no se corta: ''Fernando Alonso hablaba mucho del equipo y lo criticaba duramente''

El ex piloto y ahora analista de Fórmula 1 abre el telón sobre la relación con Fernando Alonso reconociendo que la intensidad del asturiano al hablar del equipo por radio puede generar tensión

El ex piloto de la Fórmula 1, Johnny Herbert, tiene una de las relaciones más mediáticas de la categoría reina con Fernando Alonso. Aunque si hay un momento que marcó un antes y un después en la relación de ambos fue en el Gran Premio de Bahréin de 2016. El inglés en aquel momento asumió el papel de comentarista en Sky Sports, y Alonso, que no corría esa semana por recomendación médica, irrumpió en la conexión en directo cuando dijo que el asturiano debería retirarse tras su accidente ese año en Australia: ''No me retiro. Soy un campeón del mundo. Tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo''.

La sanción de Fernando Alonso en 2024

Otro de los momentos claves fue cuando Herbert formaba parte del panel de comisarios de la FIA, reavivándose la tensión ocho años después tras sancionar a Alonso con 20 segundos por una maniobra ante George Russell. Una sanción que, como no, hizo pensar que tenía algo de imparcial tras los rifirrafes que habían tenido en el pasado.

Sobre el primer enfrentamiento, Herbert habló en el podcast Stay on Track del momento en el que Alonso se quejó del nivel de Honda en su segunda etapa con McLaren por radio: ''Estaba allí para hacer un trabajo. Estaba allí para ser honesto. El problema fue su forma de hacerlo''. El ya comentarista cree que debería de haber gestionado la tensión de otra manera: ''Todo empezó, recuerdo, en Japón, cuando era el motor GP2 y él lo criticaba duramente por la radio. Y sobre todo porque también fue en Japón, la cuna de Honda, cuando Honda estaba teniendo problemas con McLaren''

Herbert admite haber elegido las palabras equivocadas

Los comentarios sobre las formas que tuvo por la radio el español, Johnny Herbert admite que tras la carrera dijo que ''era muy tóxico''. Unas palabras que Damon Hill, campeón de F1 en 1996 que también se encontraba en el podcast, consideraba muy fuerte esas palabras. Pero el británico asumió su parte de culpa: ''Lo es. Tengo un gran respeto por lo que hace en la pista. Es increíble en lo que hace''. El analista comentó que entiende que ''alguien te esté criticando un poco, por lo que ocurre en tu entorno, y porque ambos sabemos cuando hay buenos y malos momentos en un equipo. Pero él hablaba mucho del equipo y lo criticaba duramente''

También rompe una lanza a favor de Alonso: ''Debería haber ganado más campeonatos mundiales de los que tiene. Probablemente por decisiones que tomó, por haber ido al lugar equivocado en el momento equivocado, esas cosas que pasan en la vida. Pero sigue conduciendo de maravilla hoy''. Herbert explicó sus pensamientos: ''Pensé ‘no, eso no está bien. Hay un momento y un lugar para hacerlo. No es por radio. Lo haces cuando estás con tus ingenieros o en la fábrica, porque cuando lo haces por radio, hay muchos jóvenes en la fábrica trabajando arduamente para que el coche vaya lo más rápido posible [...] ¿Me arrepiento de lo que dije? No, no me arrepiento. Sigo sintiendo exactamente lo mismo ahora, porque también respeto lo que hace en la pista''.