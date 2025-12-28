Al único novato de Fórmula 1 en 2026 le entran serias dudas antes de empezar

Arvid Lindblad será el próximo año el único debutante con asiento oficial. Lo tendrá en Racing Bulls, donde espera que su experiencia en Fórmula 2 le haya servido para algo. Aunque no lo tiene del todo claro que vaya a ser así

Se va terminando el año y los motores en la Fórmula 1 comienzan a ir engrasándose. Porque en menos que canta un gallo empezarán a rugir de nuevo, sobre todo, con un campeonato que empezará antes de lo habitual y que traerá profundos cambios con el nuevo reglamento.

Y si alguien está deseando que empiece el mismo ese es Arvid Lindblad. Será el único novato de la parrilla con asiento oficial. A diferencias de 2025, donde hubo hasta seis 'rookies', en este nuevo curso sólo estará él, que se ha aprovechado del salto que ha dado Isack Hadjar al primer equipo de Red Bull para sustituir a Yuki Tsunoda, quien ahora ejercerá de piloto suplente en la escudería austríaca.

Pese a sus ganas, el joven piloto británico con raíces suecas tiene también cierto nerviosismo y de ahí que tenga dudas hasta de su corta pero exitosa experiencia. Sólo ha pasado una temporada en Fórmula 2 y no sabe si habrá sido poco para enfrentarse ahora a los 'toros' de verdad.

En una entrevista difundida por su propio equipo, Arvid Lindblad lo ha confesado sin tapujos: "La F2 es muy única. Sí, es el último peldaño del escalafón hacia la Fórmula 1, pero es muy diferente. De muchas cosas que tuve que aprender este año en F2, no sé si se traducirán a la F1".

El hecho de que haya un nuevo reglamento que sea desconocido para todos lo ve como una oportunidad para él: "No diría que es una ventaja, pero creo que tal vez sea un inconveniente menor. Aun así, no lo pienso demasiado, porque es algo sobre lo que no tengo control. Será un gran desafío para todos y tengo mucho que aprender. La Fórmula 1 será muy diferente en 2026. Por eso estoy simplemente concentrado en trabajar duro con el equipo durante el invierno para prepararnos para el próximo año. Quiero aprovechar al máximo los tests y después ya veremos".

La trayectoria de Arvid Lindblad

El piloto británico, tras su etapa en karts, corrió solo cuatro años en monoplazas antes de tener su oportunidad en Fórmula 1. Ahora, a sus 18 años le ha llegado esta gran oportunidad que no está dispuesto a malgastar.

Fue tercero en el Campeonato de Italia de F4, cuarto en el Campeonato Euro 4 y quinto en la F4 de Emiratos Arabes Unidos.​ En 2024 resultó cuarto como debutante en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA con Prema Racing, equipo con el que participó en las series pasadas. En 2025 fue piloto de Campos Racing en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA y campeón de la Fórmula Regional de Oceanía.

Tras ingresar en el equipo Júnior de Red Bull en 2022, ahora han decidido darle la alternativa con los mayores aprovechando que necesitan un revulsivo con el que poder ilusionarse de nuevo.