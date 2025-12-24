El heredero de Red Bull se esconde para correr el Dakar junto a Victoria Swarovski

Mark Mateschitz, copropietario de Red Bull en Fórmula 1, participará junto a su pareja Victoria Swarovski en el Rally Dakar 2026. Competirán en categorías distintas y lo harán inscrito bajo pseudónimo, un detalle que ha salido ahora a la luz tras aparecer en pruebas preparatorias del Mundial de rally raid

Mark Mateschitz es el copropietario de Red Bull, empresa fundada por su difunto padre, Dietrish. Lo que se ha conocido recientemente es que tanto él como su esposa Victoria Swarovski, heredera de la de la famosa marca del imperio de joyería, correrán en la 48ª edición del Rally Dakar que está a apenas una semana de comenzar, ya que se disputará del 3 al 17 de enero. Eso sí, lo harán bajo un pseudónimo.

Mateschitz y Swarovski, listo para el Dakar

Swarovski contó ni corta ni perezosa este verano en una entrevista a RTL que estaba preparándose para correr el Rally Dakar. Aunque la noticia de la popular presentadora austriaca no llegó a explotar, quedando prácticamente en el olvido del imaginario colectivo. Al menos hasta hoy, a unos días del comienzo de la nueva edición del Rally Dakar, ya que el periódico austriaco Kleine Zeitung ha revelado que la también cantante y modelo competirá en el rally.

Mateschitz también lo hará, aunque el prefiere mantenerse con un perfil bajo, también dice 'sí' al desafío y se lanza sin mirar abajo a la aventura. De hecho, sus nombres y apellidos verdaderos no aparecen en la inscripción de la competición, si no que se han registrado bajo pseudónimos. Mientras que el heredero de Red Bull lo hará bajo el nombre 'Mark Mustermann', Swarovski lo hará bajo el alias 'Vic Flip'.

Una técnica que ya usó Verstappen

Se ha podido saber debido a que el periódico austriaco ha comprobado que las fechas de nacimiento de 'Mustermann' y 'Flip' coinciden con las de Mateschitz y Swarovski respectivamente, mientras que Vic tiene todas las papeletas de ser un diminutivo de Victoria. En la lista de inscritos no se incluye foto de perfil, pero las imágenes si que aparecen en el sistema de cronometraje del Rally de Marruecos, que sirvió de prueba preparatoria en octubre. Un 'truco' que Max Verstappen ya había utilizado anteriormente, exactamente cuando hizo su primer test con un Ferrari GT3 en Nurburgring Nordschleife en el mes de mayo, registrándose bajo el nombre de 'Franz Hermann'.

Eso sí Mateschitz y Swarovski no van a compartir vehículo, de hecho, vana. competir en categorías diferentes con coches diferentes. 'Mustermann' lo hará sobre un Toyota Hilux en la categoría T1+, la Ultimate del Dakar, siendo su copiloto Michael Zajc. Por otro lado, 'Flip' lo hará en la categoría Challenger T3.1 al volante de un BRP Can-Am Maverick R. La categoría tiene la velocidad máxima limitada a 135 km/h.