Petrucci asegura que "será una temporada de sorpresas y muy intensa"

Madrid, 2 abr (EFE).- El piloto italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) ha asegurado que la temporada 2020 "será una temporada de sorpresas para todos" y reconoce que los pilotos de MotoGP no están acostumbrados "a un programa tan intenso, sobre todo los últimos meses".



"Este es mi segundo año con el equipo Ducati y estoy muy orgulloso y querría mejorar mi rendimiento, ya que en 2019 logré mi primera victoria en MotoGP y luché por la tercera posición hasta dos carreras del final. Por eso quiero mantenerme en esta pelea en una temporada que será una sorpresa para todos ya que no estamos acostumbrados a un programa tan intenso y tendremos un calendario muy apretado, especialmente los últimos meses, y nos tendremos que preparar bien tanto mentalmente como físicamente", explica en una entrevista difundida por su equipo.



El mundial de 2020 tendría que haber empezado hace casi un mes en Catar pero durante el mismo periodo, la emergencia del Covid-19 golpeó fuertemente Europa paralizando no solo el mundo del deporte, sino también países enteros, entre ellos Italia, uno de los estados más afectados por el coronavirus.



El Gobierno italiano ha impuesto un periodo de aislamiento obligatorio y obviamente también Danilo Petrucci lo está siguiendo desde su casa de Terni.



"Estar tanto tiempo en casa y lejos de nuestros amigos no es la situación ideal, pero por el momento es la única solución que tenemos para intentar resolver juntos el problema. Estando en casa y siguiendo las instrucciones del Gobierno nos podemos ayudar mutuamente. La situación es difícil pero podrá mejorar sólo si resistimos", afirma Petrucci.



"Estoy intentando utilizar todo este tiempo para resolver algunos problemas físicos, entre ellos el que tuve en el hombro el año pasado en Valencia y también algunos problemas en una pierna. Estoy haciendo fisioterapia en casa, entrenamiento ligero y me estoy concentrado también en mi dieta", señala el piloto italiano, quien reconoce que habla a menudo con su compañero de equipo Andrea Dovizioso: "nos mandamos muchos mensajes".



"En este periodo me falta sobre todo no poder hacer motocross y nuestros entrenamientos juntos, porque no tenemos manera de salir con ninguna moto", lamenta Danilo Petrucci.



El piloto oficial de Ducati, recuerda que terminó satisfecho los entrenamientos de Losail (Catar) y que fue "uno de los pocos pilotos en completar una simulación de carrera entera con 22 vueltas".



"La moto es una evolución de la del año pasado, pero la gran diferencia este año son los neumáticos y hemos trabajado mucho para intentar adaptar la puesta a punto de la moto y el estilo de pilotaje", recordó Petrucci.