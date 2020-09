Jorge Prado hace historia al ganar su primera manga

El joven piloto español Jorge Prado (KTM) logró este domingo ganar por primera vez una manga en el Mundial de la categoría reina de motocross (MXGP), aunque la sexta plaza en la segunda carrera le impidió llevarse el GP de Emilia Romaña, disputado en el circuito de Faenza, en el que se impuso el italiano Antonio Cairoli (KTM).

Tras ganar el pasado miércoles en el mismo trazado el GP Ciudad de Faenza, Prado dio una nueva lección de competitividad en la prueba inicial, en la que, pese a no encontrarse bien por unos problemas estomacales, supo resistir el acoso del suizo Jeremy Seewer (Yamaha) para ganar una manga en la elite, y en la segunda, aunque volvió a partir primero, no pudo mantener el ritmo y concluyó sexto.

De esta forma, acabó el Gran Premio en la tercera plaza del podio, todo un logro para el lucense, bicampeón universal de MX2, que con 19 años está brillando la temporada de su debut entre los grandes del motocross mundial.

Pletórico de moral tras su triunfo entre semana, gracias a dos segundos puestos, consiguió por fin, en el octavo gran premio de la temporada, apuntarse una manga. Y no lo tuvo fácil, porque Seewer le sometió a una tremenda presión, pero el español resistió como todo un veterano. El helvético, fruto de su ansiedad por sobrepasarle, cometió un error en una curva y se fue al suelo.

Con cuatro vueltas por delante, Prado ya no tuvo problemas para llevarse su primer triunfo parcial pese a que el 'maestro' Cairoli se le acercaba. Supo administrar su ventaja y ganó con 1.756 de renta sobre su compañero de equipo.

En la segunda manga Prado volvió a partir en cabeza, pero no pudo aguantar. Cayó hasta el sexto puesto. El esloveno Tim Gajser (Honda), defensor del título, se desquitó de los errores de la primera y se llevó la carrera por delante de Cairoli, al que los dos segundos puestos le concedieron el Gran Premio por delante del esloveno, con el español tercero.

La ausencia de Jeffrey Herlings (KTM), que se lesionó de gravedad el miércoles antes de la prueba, permite a Cairoli situarse líder del Mundial con 285 puntos, siete más que Gajser, mientras que el neerlandés queda tercero con 263. Prado es ya quinto con 237.

"Ha sido un día muy duro. Cuando te pasas el día previo vomitando y tumbado en la cama, no es fácil afrontar una carrera, pero lo he dado todo. Al principio he intentado ganar, pero cuando ya no me quedaba energía he dado el máximo para mantenerme en el podio y lo he conseguido. Ahora a recuperarme para volver a luchar por la victoria", declaró Prado.

El andaluz José Butron (KTM) consiguió el primer punto de la temporada al acabar en la vigésima plaza en la segunda manga.

Mientras, en MX2 el francés Tom Vialle (KTM) se llevó el gran premio y confirmó el liderato de la categoría, en la que el también gallego Rubén Fernández (Yamaha) hizo un noveno y un séptimo puesto, con lo que se sitúa décimo de la general, con 156 puntos.