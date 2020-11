Marini doblega sobre la bandera de cuadros a Lowes

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) doblegó sobre la bandera de cuadros al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) para erigirse en protagonista de la primera jornada del Gran Premio de Portugal de Moto2 en el circuito de Portimao, en el que marcó la "pole position" provisional con un registro de 1:42.941.



Tras la estela de Marini acabaron el escocés y el también italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), con el líder del mundial, el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), quinto.



La segunda sesión enseguida tuvo un protagonista negativo en el español Jorge Martín (Kalex), quien a poco de salir de su taller vio con preocupación como su moto empezaba a echar humo blanco por los escapes, lo que le obligó a salirse rápidamente del asfalto para no derramar aceite y dirigirse a su taller.



Martín vio como sus mecánicos intentaban reparar cuanto antes una avería, la cual era un serio traspiés para Martín al no conocer demasiado bien el nuevo trazado portugués, que al final no le permitió regresar a la pista y le dejó literalmente inédito en la segunda tanda libre.



A pesar de su lesión en la muñeca derecha, la estrategia de darse el máximo de reposo posible le sirvió al británico Sam Lowes para ponerse muy rápido líder de la categoría y además con el mejor tiempo de la jornada por apenas unas milésimas de segundo de ventaja sobre el español Marcos Ramírez (Kalex), que había sido el más rápido en la sesión matinal.



Entonces, por la mañana, Ramírez rodó en 1:43.740, en tanto que por la tarde el escocés y aspirante al título mundial de Moto2 junto al italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), lo hizo doce milésimas de segundo más rápido, 1:43.728, aunque algo después otro de los aspirantes al título, el italiano Luca Marini (Kalex) a dieciocho punto del líder, rodó en 1:43.713, lo que le daba el liderato provisional en la tanda y en la jornada, y que aún mejoró poco después al rodar en 1:43.442.



Tras Luca Marini estuvo buena parte de la sesión Sam Lowes, al que por algunos instantes se le vio con gestos de dolor en su taller por las molestias en su mano derecha, lo que no le impidió conseguir un registro de 1:43.728 que le situaba segundo, hasta que se vio superado poco después por su propio compañero de equipo, el español Augusto Fernández, que rodó en 1:43.495 primero y en 1:43.446 en la siguiente y que dejaba claro que se encontraba mucho más recuperado de su lesión.



Y no acabó ahí la actuación de Augusto Fernández, quien poco después relegó de la primera plaza al italiano Luca Marini al rodar en 1:43.422, veinte milésimas de segundo más rápido que el italiano.



Pero en los diez minutos finales comenzaron a aplicarse nuevamente los pilotos más rápidos de la categoría y fue cuando Héctor Garzó (Kalex) ascendió hasta la primera posición al rodar en 1:43.414, apenas ocho milésimas de segundo más rápido que Fernández.



Tras ellos llegó con ánimos renovados un Sam Lowes que estableció un nuevo registro de récord al rodar en 1:43.197, cuando apenas quedaban cinco minutos de entrenamiento y que aún rebajó al rodar en 1:43.123, después de que le hubiese arrebatado la primera plaza durante unos segundos Luca Marini, que al final acabó recuperando la misma bajo la bandera de cuadros.



Xavier Vierge (Kalex) fue el mejor español de la jornada en la sexta plaza por delante de Jorge Navarro (Speed Up), quien mejoró mucho respecto a la mañana, Héctor Garzó, décimo, y Marcos Ramírez, decimocuarto y último de los que tienen derecho a pasar a la segunda clasificación directa, no así Arón Canet (Speed Up), décimo noveno, Edgar Pons (Kalex), vigésimo segundo, Jorge Martín, sin tiempo en esta tanda, vigésimo tercero.



Juan Antonio Lladós