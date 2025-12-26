Steiner avisa del efecto dominó del nuevo reglamento de la F1

Guenther Steiner ha lanzado un aviso sobre el impacto que puede tener el nuevo reglamento de la Fórmula 1 en 2026. El exjefe de Haas sostiene que los profundos cambios en aerodinámica, chasis y unidades de potencia puede desencadenar un clima de incertidumbre, con equipos que acierten desde el inicio y otros que se queden descolgados durante varias temporadas

El reglamento de la FIA para 2026 que lo revolucionará todo en este 2026, que está a la vuelta de la esquina, está trayendo de cabeza a más de un equipo. Una renovación al completo de la Fórmula 1, que cambiará al completo las unidades de potencia que pasarán a tener un balance energético mucho mayor, es decir, pasará a repartirse 50/50 entre combustión y eléctrico con carburantes 100% sostenibles. El que fuese jefe de Haas y actualmente dueño de Tech3 en MotoGP, Guenther Steiner, ha hablado sobre las irregularidades del nuevo reglamento y las contradicciones que pueden existir entre equipos.

Steiner cuenta los entresijos del reglamento 2026

Después de todo el lío que ha montado Mercedes y Red Bull, en el que Ferrari, Honda y Audi les han acusado frente a la FIA acusándoles de explotar un vacío legal en el reglamento, se ha puesto en cuestión todos los cambios que van a suceder en 2026. Y aquí entra en acción Steiner, en una serie de entrevistas exclusivas con Lottoland donde ha analizado el estado actual de la Fórmula 1 y el cambio de reglas para el próximo año.

''Las reglas aerodinámicas y de chasis han cambiado, los coches se hacen más pequeños y tienen unidades de potencia completamente diferentes'', explicaba una de las voces más influyentes de la Fórmula 1 y del mundo del motor. ''Hay una aerodinámica cambiante: en la recta, se puede reducir la carga aerodinámica, lo que reduce la resistencia y permite ir más rápido...'', añadió Steiner aclarando los mayores cambios que se avecinan y dejando claro que ''es un juego completamente nuevo, nadie lo sabe, ni siquiera los equipos, porque cada uno solo conoce su propio coche''.

Un juego de presiones para los equipos

''Algunos acertarán y otros no tanto y los que no lo hagan bien tendrán que ponerse al día'', vaticinaba el ex de Hass dejando caer que el inicio de esta temporada será tendrá diferencias notables con las últimas ediciones. ''Al principio, habrá algunos casos atípicos: algunos coches muy rápidos, y quizás alguien se equivoque por completo y sea lento durante uno o dos años'', advierte Guenther Steiner.

Una situación que ya se vivió en 2014, salvando las diferencias por el paso de una década, cuando Ferrari tuvo una de las temporadas más desastrosas y convulsas de su historia moderna en la Fórmula 1 en el inicio de la era híbrida. Ese año, Mercedes dio un salto tecnológico noticiable, consiguiendo ganar el campeonato de constructores por primera vez y el título de pilotos se lo llevó Lewis Hamilton. Williams, con su misma unidad de potencia, tuvo un total de 9 podios esa temporada mientras que Red Bull cayó en picado con su primer motor Renault híbrido tras los cuatro títulos consecutivos de Vettel.

Un cambio de reglamento necesario

''La Fórmula 1 siempre necesita un cambio de reglamento, porque si no todos los coches acaban siendo iguales y se deja de desarrollar la tecnología'', explicaba Steiner, dándole un sentido a los cambios de reglamento en el Gran Circo, para hacer de la competición todo un espectáculo. ''Con la próxima generación de coches, se están desarrollando combustibles sostenibles para el motor de combustión. Eso podría ser enorme para la gente común en la carretera. Los motores de combustión cambiarán, pero con combustibles mejores y sostenibles, aún pueden tener futuro. El cambio es bueno, la gente se reinventa, se esfuerza mucho y eso mantiene el interés'', argumentó el ex de Haas.

''Si se hubieran mantenido las reglas actuales, no creo que hubiera habido muchos cambios. McLaren ha desarrollado tal ventaja que era muy difícil que alguien les alcanzase'', remata sobre los últimos años de la Fórmula 1, vendiendo las reglas de 2026 como un soplo de aire fresco que puede hacer que todo cambie en cuestión del inicio de la temporada.