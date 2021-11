El KLIM TwinTrail Racing, al Dakar con la ayuda de 700 "supporters"

Madrid, 24 nov (EFE).- El equipo KLIM TwinTrail Racing Team presentó este miércoles su proyecto, justo un día antes de viajar a Marsella para embarcar las motos, para competir en el Dakar con tres pilotos no profesionales, Isaac Feliu, Carles Falcón y Albert Martín, que viajarán a Arabia Saudí gracias al apoyo de más de 700 de lo que ellos denominan "supporters".



Según explicaron este miércoles "la idea de ir a correr el Dakar el próximo mes de enero surgió a través de las redes sociales y hacer posible que un equipo formado por tres pilotos pueda llevar a cabo este proyecto es muy caro".



Isaac Feliu, fundador de TwinTrail y uno de los miembros del equipo, quería que todos los que los habían animado a través de la plataforma Youtube a hacer el equipo para correr el Dakar y que además querían ayudar a hacer posible este sueño, pudieran formar parte del proyecto y de ahí se creó el concepto de "supporter".



"No quería hacer un 'crowdfunding' (microfinanciación) en el que la gente da dinero a cambio de nada. Para mí era demasiado frío. Quería dar algo a cambio y con esto hemos creado la familia de 'supporters', agregó.



"Nosotros les hacemos llegar información que normalmente no se conoce sobre la preparación para un Dakar a través de un canal privado de Telegram y ellos nos siguen día a día, nos animan tanto virtual como presencialmente, como en el Rally Andalucia, a donde se desplazaron muchos", explicó Isaac Feliu.



El objetivo del equipo no es otro que "acabar el Dakar".



"Aunque al inicio me parecía una locura, y de hecho todos los pilotos con los que he hablado me dicen que estamos sonados, y si pienso, siempre me lo he hecho todo yo y aquí no será muy diferente", afirmó Albert Martín.



El tercer miembro del equipo, Carles Falcón, no pudo estar en la presentación, ya que trabaja como instructor 'off-road' y guía de viajes y está ahora mismo en Sudáfrica en un tour de moto.