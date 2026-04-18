Jorge Martín y su fuga: "No es fácil romperte 27 huesos y querer seguir corriendo en moto"

El piloto madrileño está recobrando las sensaciones que le llevaron a ser campeón del mundo en 2024. Si echa la vista atrás reconoce que estuvo a punto de dejarlo, porque lo vivido en 2025 casi le supera

Es difícil acabar con un campeón del mundo, pero una serie de caídas y varias lesiones graves casi lo consiguen con Jorge Martín en 2025. Ahora, el madrileño está recuperando sensaciones que en 2024 le llevaron a la cima de MotoGP. Es pronto para decirlo, pero se encuentra en condiciones de pelear con el que sea por esa corona perdida la temporada pasada.

En una entrevista con el diario Marca, 'Martinator' ha confesado que se encuentra muy contento con el comienzo de curso que ha firmado: "Sí, el balance es muy positivo. No te puedo decir un número, pero es un sobresaliente seguro. La verdad es que no esperaba empezar así. Imaginaba que arrancaría fuerte porque físicamente estoy bien, pero no tan rápido ni tan consistente, sobre todo".

Pese a ello, confirma que aún no está en su mejor nivel: "Haberme perdido la pretemporada, después de varias operaciones, no llegar al cien por cien y ya en Tailandia estar cuarto o quinto, luego segundo o tercero... Ha sido bestial".

Jorge Martín se marca un objetivo en Jerez

Ahora llega Jerez y Jorge tiene claro cuál debe ser el objetivo si quiere seguir teniendo esa regularidad: "Pelear por el top cinco es mi objetivo. Si viene algo mejor lo voy a abrazar con fuerza. Si podemos pelear por un podio, sería bestial.

Y si echa la vista atrás, Martín prefiere no meterse presión. Porque estar compitiendo de nuevo ya es un sueño para él: "Ahora mismo el título es una utopía. Está claro que todos estamos aquí para ganar, no te voy a engañar. Estoy aquí porque quiero ganar. Pero de dónde vengo y después de lo que he pasado... Pensar en un Mundial es un poco precipitado".

Jorge Martín y su intento de fuga de Aprilia

En este mismo sentido, ha hablado alto y claro sobre el drama que vivió el año pasado y todo lo que se le pasó por la cabeza en momentos tan complicados, como la idea de marcharse de Aprilia: "Hubo muchas dudas. Hubo momentos en los que me quería ir, donde no estaba del todo claro. Al final han entendido mi posición, que no es fácil romperse 27 huesos y querer seguir corriendo en moto. Hablamos cada semana para ver cómo evolucionar y mejorar y eso también se refleja en la pista".

De 2025 se llevó una importante lección de vida: "Aprendí que hay que disfrutar el momento porque no sabes si la semana que viene te vas a caer o te va a caer un jarrón en la cabeza y te vas a un hospital. Es muy importante disfrutar cuando estás bien. También a no hacer más de lo que toca. A veces, hacer un cuarto puesto es lo que toca hacer y eso es lo máximo. Y otros días toca ganar. No tomar riesgos innecesarios es la clave".

Aunque el curso que viene ya no lucirá el mono negro y pilotará para Yamaha, Jorge confirma que ahora mismo hay buena sintonía entre Aprilia y él: "La relación está muy bien, sí. Estamos muy unidos. Este invierno, después de las operaciones y de que ellos entendieran por lo que he pasado a nivel emocional y físico... Creo que estamos más unidos que nunca. Van a pelear por mí a muerte y yo por ellos igual".

La ayuda que siempre le agradecerá a Marc Márquez

Por último y entre otras cuestiones, el de San Sebastián de los Reyes ha agradecido a Marc Márquez el apoyo prestado durante los momentos más complicados de su carrera hasta la fecha: "En un momento de duda en el que tenía varios cirujanos como opciones, me aconsejó. Me dijo el que pensaba que era el mejor y fui a por ello. Me ha ido bien y está claro que siempre estaré agradecido por esa llamada. Si me llamara cualquier piloto pidiendo consejo a nivel médico, no tendría ningún secretismo. Directamente le diría la mejor opción. El respeto fuera y dentro de la pista siempre está".