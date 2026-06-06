Marc Márquez empieza otro Mundial: "Prefiero morir en la orilla..."

El piloto de Cervera, tras ganar el Sprint en Hungría, desvela su estrategia, que confirma todo lo que viene diciendo durante el fin de semana

Acostumbrados a ver milagros de Marc Márquez, que ganara en un circuito que suele dársele bien entraba dentro de los pronósticos. Más aún cuando es en el Sprint, una disciplina en la que ha sido el mejor en el tramo inicial de temporada corriendo con "un brazo y medio" como él mismo certificó a posteriori.

Si en Mugello ya demostró que estaba para la lucha sin estar al cien por cien, en Balaton Park ha vuelto por sus fueros. Habrá dudas de si está o no para correr todas las vueltas que exige la prueba de este domingo, pero está claro que mientras aguanta al cien por cien, sigue siendo el mejor.

El piloto de Cervera hizo lo que había dicho. Encontró sus límites en la FP1, que lideró por primera vez en un año. Se reservó en la Práctica y los segundos libres. Apretó a una vuelta en la Clasificación, donde logró la 'pole', e hizo lo propio en el arranque del Sprint para sacar una ventaja que, cuando tuvo que aflojar, ya era insalvable para sus rivales y, en especial, para un Pedro Acosta que apretó, pero no llegó a tiempo.

Márquez ya avisó el viernes que estaba guardando para el sábado

"Como dije el viernes estaba en modo eco, tratando de guardar energía. Esta mañana lo he dado todo, porque si sales primero en parrilla tienes muchas más opciones", señalaba un Marc Márquez que demostraba que el viernes no iba de farol. Como tampoco ha ido en la carrera, en la que tenía clara cómo iba a tratar de ganar. "La estrategia era salir fuerte y después, gestionar. Ha salido bien. Mañana veremos si podemos volver a hacerlo, pero será más difícil", reconocía el catalán.

Marc Márquez dejaba claro que va mejorando, pero que, también, este circuito le beneficia. Y que aún le queda mucho para estar al cien por cien. "Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres, simplemente, hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito. Aún me queda, me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo”, indica.

Eso sí, el piloto español no podía ocultar que ha mejorado con respecto al inicio de temporada. Y no sólo la Ducati, sino que, tras la operación, su forma de pilotar vuelve a parecerse a la de antes. "Estamos en ello. Este circuito, al ser de izquierdas, tú bien sabes -a Jorge Lorenzo- que se me dan bien. Al menos hemos dado un saltito. Estoy contento porque hemos dado un saltito a la izquierda, que al principio de temporada ni curvas de izquierda hacía bien. Así que esta vez ya lo sentí un poquito muy lleno. Al menos en curvas de izquierda empiezo a jugar bien con el cuerpo. Ahora falta mejorar las de derecha, pero eso ya vendrá”, añadía.

La estrategia de Marc Márquez, al descubierto

Márquez explicaba más detalladamente cuál había sido su estrategia, muy clara para todos, ya que sacó una gran ventaja de inicio y luego estuvo ajustado al final. Aunque también se podría haber interpretado como que, físicamente, se había caído. El piloto de Cervera aclaró que era así como lo había planteado. "Mi idea era hacer tres vueltas empujando como si fuera un qualy, sin guardar neumático ni nada y, a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio o dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga la carrera”, reflejó.

No obstante, se encontró con un Pedro Acosta que no se rindió con tanta desventaja y que trató de repetir lo vivido en el primer Gran Premio del año, cuando acabó quitándole a Marc Márquez la victoria en el Sprint. “Es ahí donde hay un gran Acosta, que ya lo dije. Y luego lo voy a decir aquí: menos mal que no va con una Ducati... de momento. Pero sí que luego está Fermín Aldeguer, Ai Ogura, Bezzecchi... Nosotros seguimos a la nuestra y, sobre todo, a disfrutar”, sentenciaba.

Ante la pregunta del millón, Marc Márquez dejó una frasea a la altura. "¿Si volveré a ser como en 2025? Lo único que sé seguro es que yo lo intentaré. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo. Pero ahora, el hombro bien de hielo...", bromeaba el piloto catalán.