Maverick Viñales dice basta en Austin por su hombro y pasará por quirófano

Viñales abandona en Austin por un tornillo desplazado en su hombro y pasará por el quirófano este martes con la vista puesta en Jerez

Maverick Viñales se despide prematuramente del Gran Premio de las Américas. El piloto del Tech3 KTM no ha logrado superar los problemas físicos derivados de la lesión de hombro que arrastra desde el pasado GP de Alemania, en julio de 2025. Tal como se preveía, Maverick intentó probarse durante el FP1 de este viernes en Austin, pero las sensaciones no fueron las adecuadas y ha preferido echar el freno para no agravar su estado.

Viñales se baja del GP de Estados Unidos

El equipo Tech3 KTM emitió un comunicado oficial detallando la situación: "Tras una evaluación adicional con el asesor médico de MotoGP, Maverick Viñales ha optado por no seguir compitiendo por el resto del Gran Premio de los Estados Unidos de este fin de semana. Maverick ha estado experimentando dolor y potencia limitada en su hombro izquierdo y, tras las investigaciones a principios de esta semana, se descubrió que un tornillo colocado después de su lesión en Sachsenring el año pasado se ha desplazado. Ahora viajará de regreso a Europa para someterse a un procedimiento menor para quitar el tornillo, con la intención de estar en forma para regresar para el Gran Premio de España".

Tras confirmarse su baja, el piloto catalán explicó ante los medios su calvario físico: ''Estoy bien dentro de lo que cabe, la solución es clara, después de Brasil sentía mucho dolor, no era normal, la moto puede ir mal pero el resultado de Goiania no era normal'', señaló Viñales. ''Me hice un TAC aquí en América y vimos que el tornillo que me pusieron en el tendón supraespinoso está casi salido, no tengo fuerza, le pido al cuerpo pero el musculoso no responde''.

Un riesgo mayor que el beneficio

La decisión ha sido consensuada con el director médico del campeonato, Angel Charte, quien le asesoró sobre la inviabilidad de seguir en pista: ''Ángel me lo ha hecho entender bien: el riesgo de correr en Austin, es mayor que el beneficio. No puedo hacer diez vueltas seguidas'', admitió el piloto. La hoja de ruta de Maverick pasa ahora por el quirófano este próximo martes, bajo la supervisión del doctor Giuseppe Porcellini. ''Ahora me voy a casa, trabajaré para estimular el hombro y mantener masa muscular, y el martes pasaré por el quirófano para sacar el tornillo y empezar la recuperación'', concluyó.

El calvario de Viñales comenzó en Sachsenring, cuando una caída en la Q2 le provocó una fractura de troquíter humeral y afectación de ligamentos. Aunque intentó volver a la competición en septiembre, la estrategia de recuperarse sobre la moto no dio frutos. Tras una pretemporada exigente, la potencia de las MotoGP ha vuelto a poner en evidencia sus limitaciones: ''Algo no funciona, porque no puedo cambiar de dirección rápido. Me cuestan los cambios de dirección, sobre todo a la izquierda. No tengo fuerza; me duele mucho'', confesó en la previa de Austin, donde ya dejaba entrever su preocupación: ''me preocupa mi futuro, intentaré ver cuáles son mis opciones, pero no descarto volver a pasar por el quirófano, esa opción está encima de la mesa''.