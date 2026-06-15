Salvador Pérez y Yamaha Eduardo Castro, a un paso del podio en el Nacional de Motocross de Montearagón

El madrileño ha tenido un sólido fin de semana en tierras toledanas, mientras que los pilotos de Eduardo Castro progresaron de forma brillante a lo largo del mismo, siendo Alejandro Torres el más regular, acariciando el Top 5 de la clasificación general

Imagen de uno de los pilotos de Yamaha Eduardo Castro durante el pasado fin de semana en Montearagón.@YamahaEduardoCastro

Fin de semana muy positivo para Yamaha Eduardo Castro en la cuarta prueba del Campeonato de España de Motocross Elite, que se ha celebrado bajo un intenso calor en Montearagón, Toledo.

Salvador Pérez ha tenido un sólido fin de semana, el mejor de este año en el Nacional. Después de parar el cronómetro con el sexto mejor registro, el murciano superaba una complicada manga de clasificación de MX2 noveno en la que sufrió una caída.

Las cosas cambiaron mucho a su favor en la jornada del domingo. Saliendo en la quinta posición en la primera manga, Pérez lograba finalizar cuarto tras la media hora más dos vueltas de competición. La partida de valla de la carrera definitiva fue similar a la anterior, aunque en esta ocasión pasó de quinto a tercero, posición en la que pudo rodar durante varios giros, aunque superó la línea de meta cuarto para una cuarta posición final empatado a puntos con el tercer clasificado.

En MX125, los pupilos de Eduardo Castro continúan en un excelente progreso. Alejandro Torres ha sido el piloto más regular al quedarse a muy poco del Top 5 de la clasificación general.

En los entrenamientos cronometrados, el rápido Jorge Salvador fue el mejor del equipo con una sexta posición, siguiéndole Óscar Rueda, séptimo; Torres, P15, y Víctor Corbacho, P28.

El madrileño Salvador, que ya ha demostrado su velocidad también en el siempre exigente Campeonato de Europa, acabó quinto una primera manga en la que Torres era octavo, Rueda P17 con varios problemas y Corbacho se vio obligado a abandonar.

Ya en la última entrada al circuito Tajoa Racing del fin de semana, Torres conseguía ser séptimo después de una muy buena remontada desde la décimo quinta plaza. Víctor Corbacho sustentó su P22 final gracias a una salida entre el Top 20, Rueda pasó de la duodécima posición a la octava final y Salvador tuvo que superar diferentes contratiempos para acabar en P18.

Tras la suma de puntos, Torres lograba la sexta posición, Jorge Salvador cerraba el Top 10, Rueda fue duodécimo y Corbacho P32.

En la YZ125 bLU cRU Cup, programa de promoción de jóvenes pilotos de Yamaha que se lleva a cabo en paralelo al Nacional de Motocross, Torres ha sido segundo en Montearagón y se queda a solo siete puntos del liderato y Rueda conseguía la tercera posición. El Campeonato de España de Motocross volverá tras el parón de verano el 19 y 20 de septiembre en Motorland Aragón, Alcañiz.

El 50º Aniversario de la Escudería Castro

Y todo ello llegó en una semana en la que la Escudería Castro celebró su 50º Aniversario. Un acontecimiento muy especial celebrado en la Avenida de Andalucía (Sevilla) y al que acudieron destacados nombres del motociclismo nacional e internacional, así como a numerosas personalidades vinculadas al deporte del motor.

Entre dichas estrellas del motociclismo actual estuvieron presentes Carlos Campano, Campeón del Mundo de Motocross; Antonio Paricio, Campeón de Europa de Motocross; David García, Campeón de Europa de Velocidad; y Dani Torres, Campeón del Mundo de Red Bull X-Fighters y una de las figuras más reconocidas del freestyle motocross a nivel internacional.