Beirán: ?Debemos Aprovecharnos de esa ansiedad que pueda tener el Herbalife?

Santa Cruz de Tenerife, 7 nov (EFE).- Javier Beirán, alero del Iberostar Tenerife, ha asegurado este miércoles que en el partido contra el Herbalife Gran Canaria, con el que jugarán el sábado en el primer derbi oficial de la temporada, que su equipo debe salir al máximo e intentar aprovecharse "de esa ansiedad que pueden tener? tras ese irregular inicio de temporada que ha tenido su rival.



El jugador del equipo tinerfeño, que se ha convertido en uno de los más destacado de la plantilla aurinegra en este inicio de competición, afirmó que el Herbalife Gran Canaria ?no está acostumbrado a perder tantos partidos como este año, aunque es cierto que están disputando la mejor competición europea?.



También considera Beirán que ?se les está haciendo muy duro, con los viajes y ante rivales muy fuertes, porque es que la Euroliga que les exige mucho?.



?En la ACB han perdido algún partido que quizás no esperaban y debemos jugar con esa presión que pueden tener ellos de que necesitan ganar porque juegan en casa, tanto mañana, en la Euroliga, como el sábado?, dijo Beirán.



?Nosotros debemos salir tranquilos. Necesitamos la victoria igual que ellos y vamos a salir a ganar. Debemos aprovechar esa ansiedad que pueden tener los jugadores y el público y hacer nuestro partido para llevarnos la victoria?, reiteró el alero.



Recordó que un derbi siempre es ?muy especial? y comentó que tras el encuentro del este martes frente al UNET Holon, de la Liga de Campeones la afición les recordó "la importancia de este partido contra el Herbalife Gran Canaria?.



?Sabemos cómo está la clasificación de ajustada, cómo aprietan los equipos que ahora están fuera de las posiciones de Copa del Rey y nosotros queremos seguir allí arriba?, dijo el alero madrileño.



"Venimos de perder en casa en el último segundo y queremos cambiar esa dinámica y lograr el triunfo y sabemos que el Gran Canaria, que está a dos victorias nuestra, van a salir a por todas. Nosotros debemos empezar el encuentro con mucha intensidad?.



Indicó que le gusta mucho jugar este tipo de partidos, como lo viven los aficionados y más aún este derbi canario porque ha jugado en los dos conjuntos. ?Guardo muchos recuerdos de mi época en Gran Canaria y les tengo mucho cariño. Para mí son partidos muy especiales y sé que habrá muy buen ambiente entre las dos aficiones?.



Del equipo grancanario que dirige Salva Maldonado dijo: ?Lo que he podido ver este año, el juego de sus tres americanos está siendo fundamental y por donde suele girar el ataque de ellos. Es verdad que Eulis (Baez) no está haciendo buenos números, pero sabemos como es y como puede reaccionar, al igual que Albert (Oliver), jugadores muy peligrosos que quizás no están haciendo su mejor inicio, pero que pueden reaccionar en cualquier momento y en cualquier partido?, advirtió Beirán.