Raúl Zarraga:´ Por ahora no veo divisiones NBA europeas o latinoamericanas´

México, 5 dic (EFE).- El 12 y 14 de diciembre llega a la Ciudad de México 'NBA México Games'. Dos partidos oficiales que enfrentarán a Dallas Mavericks contra Detroit Pistons y Phoenix Suns contra San Antonio Spurs.



Hace 27 años se celebran estos partidos NBA en México. Raúl Zarraga es desde hace once el director general de NBA México. Con él Efe habla de NBA League Pass, modelo de negocio de venta de partidos on line que está marcando el futuro del consumo de contenidos, y de la expansión a otros países.



- ¿Sigue siendo su objetivo, como decía en 2017, un equipo NBA en México?



- No principalmente. Ahora mi objetivo está enfocado en seguir desarrollando el negocio y ampliar la base de aficionados con el modelo que existe actualmente. Los esfuerzos, como dijo el comisionado Adam Silver, van dirigidos a una franquicia NBA G League, la liga de desarrollo de la NBA, en México.



- Un equipo NBA G League sería el primer paso para tener un equipo NBA. ¿Hay un plan establecido?



- Sería un paso en esa dirección. Sí hay un plan estructurado, estamos en negociación con los distintos elementos y socios involucrados en el proyecto. Ahorita solo podemos confirmar que es la prioridad y estamos enfocados, esperamos tener noticias más adelante.



- ¿Qué ha cambiado para que ya no sea su objetivo prioritario tener un equipo NBA en México?



- Me he dado cuenta de los tiempos. De que el mercado es complejo por la valoración de los equipos, el modelo de expansión y el 'relocation', que no es nada sencillo. Me di cuenta de que antes hay que consolidar la base de aficionados, llevar la NBA a todo México.



-¿Sigue siendo la Ciudad de México la mejor colocada para tener la franquicia G League?



Sí.



- ¿Tiene intención de llevar juegos NBA a otro lugar del país?.



- Ahora estamos enfocados en la Ciudad de México pero no descartamos llevarlos a otros lugares del país como Monterrey o Guadalajara.



- ¿Hay empresas interesadas en esa franquicia G League?



- Sí. Las hay que oficialmente han expresado su interés, interesados en escuchar, en participar en el proceso. Como el grupo Avalanz de Guillermo Salinas o como Value de Carlos Breme.



- La Liga Mexicana de Béisbol tuvo un incremento de 100.000 espectadores en los 15 primeros partidos respecto a 2018. El apoyo desde el Gobierno ha sido clave para entender este fenómeno.¿Cómo es la relación de NBA México con la nueva administración.



- Nuestra relación es con la Federación, trabajamos de la mano de las federaciones locales e internacionales. NBA no busca financiación pública, sino colaborar de la mano de las autoridades para crecer el basquetbol. Pero es importante integrar sectores público y privados. Gran parte de las razones por las que hace 11 años se abrió oficina de NBA en México, fue porque es el segundo deporte más practicado.



-¿Cuáles son las cifras actuales de NBA Legue Pass en México?



- Crecemos alrededor de un 20%. Hoy en día los jóvenes buscan este tipo de contenido en plataformas digitales, los jóvenes prefieren verlo en el celular o en la computadora, antes que en la televisión. Hemos encontrado el balance entre precio y tipo de producto para este perfil que no puede pagar la temporada completa, pero puede comprar su equipo, la semana, un juego en una muy buena calidad. México está en el 'top five', aparte de EEUU y China,en consumo de NBA League Pass. Estamos buscando alianzas estratégicas con compañías móviles en México y de tv por cable.



-¿Cómo ve este modelo de ofrecer contendidos en compra directa, sin cuotas ni intermediarios? ¿Va a permear a otros negocios de contenidos?



- Sin duda. Estamos enfocados en plataformas directas al consumidor. Todas las plataformas lo saben, incluso las de bienes y servicios como Amazon y Uber. El 'director consumer' es clave. Hay negociación con Facebook y Twitter para llevar contenido. Pero vamos a seguir ofreciéndolo directamente.



- En 2016 el acuerdo de NBA con las televisiones duplicó sus presupuestos. Esto pegó muy fuerte a las ligas europeas por la fuga de jugadores a la NBA. ¿Hay consciencia en la NBA de ese daño?



- No diría daño, siempre buscamos trabajar de la mano con las federaciones internacionales, estamos sentados en el 'board' de FIBA siempre para agregar valor y difundir el baloncesto.



- ¿Ve posible otras divisiones NBA, europeas o latinoamericanas?



- Por ahora no veo divisiones NBA europeas o latinoamericanas. Por ahora el objetivo es trabajar de la mano de las ligas locales, fomentar talentos, la G League, desarrollar ecosistemas de basquetbol para que los jóvenes tengan una salida a través de este deporte.



- ¿Cómo director NBA México estaría usted abierto a la posibilidad en la que uno de los equipos de la Europa League jugase la NBA con base en México?



- Estoy abierto a todo lo que esté alineada con los intereses de la Asociación. No está en mi plan, pero todo lo que agregue valor se puede escuchar.