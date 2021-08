Laia Palau: "No hay problema con mi rol en el equipo"

Laia Palau: "No hay problema con mi rol en el equipo"

Saitama (Japón), 1 ago (EFE).- La capitana de la selección española de baloncestO, Laia Palau, explicó tras el triunfo contra Canadá (66-76) que no hay problema con su "rol" o papel en el equipo, en el que en los últimos dos encuentros ha disputado menos de cinco minutos por duelo.

"El equipo está jugando fenomenal, y si puedo aportar, aporto, y si no, estoy en el banquillo y me lo paso pipa. No hay problema con mi rol, es el que tiene que ser a estas alturas ya, lo que pueda ayudar fuera o dentro, estaré encantada de hacerlo", fina

La veterana base del Uni Girona se convirtió en estos Juegos Olímpicos, sus cuartos, en la jugadora de baloncesto de más edad que ha estado en una cita olímpica en la historia, con sus 41 años y 10 meses. Ante Corea del Sur salió de inicio y jugó más de 17 minutos, contra Serbia jugó 4 y ante Canadá, 5.

La jugadora aseguró que ese cambio de papel en el equipo sucede "de modo natural" y se mostró "muy contenta" por participar en unos Juegos y por el juego del equipo.

Palau consideró que su primer objetivo, que era ser primeras de grupo o mejores segundas, está "cumplido" tras las tres victorias en la fase de grupos, lo que les permitirá evitar a Estados Unidos, que se espera que sea primera o mejor segunda.

"El primer objetivo cuando veníamos a Tokio era clasificarnos primeras de grupo o mejores segundas para intentar evitar cruces con los cabezas de serie, objetivo cumplido", manifestó la base en la rueda de prensa en el Saitama Super Arena.

"Aparte ganando tres partidos, tanto Corea como Serbia como Canada son equipos muy diferentes y creo que hemos sabido jugarle muy bien a Canadá, es el primer día que aplicamos mejor el plan de partido en la defensa. Y muy contentas porque hemos ganado a un equipo que está muy en forma, que físicamente está muy duro", concluyó.