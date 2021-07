¿Qué necesito para participar en el circuito provincial de duatlón y triatlón? Material obligatorio y consideraciones básicas.

El circuito provincial de duatlón y triatlón, organizado por el Servicio Técnico de Deportes del área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla, posee un carácter promocional, participativo y de ocio. El fin perseguido por los organizadores, tal y como quedó reflejado durante su presentación, es el de la promoción del deporte en la provincia utilizando como medios el duatlón y el triatlón.

Por ello, la participación en cada una de las jornadas del circuito provincial se encuentra abierta a cualquier persona con edad superior a los 7 años, quedando bajo la responsabilidad individual (o del tutor legal en el caso de los menores) la consideración de la aptitud física adecuada para tomar parte en las mismas.

En cualquier caso, todo participante requerirá el siguiente material obligatorio:



Gorro de natación (en modalidad de triatlón)

Casco rígido correctamente abrochado

Zapatillas para los sectores de carrera a pie

Dorsal de bicicleta

Dorsal del deportista, visible en los sectores de ciclismo y carrera a pie (delante)

Chip

Cabe destacar, también, que se prohíbe la entrada de acompañantes en zona de transición y meta (menores, mascotas, familiares, etc...). Los participantes, además, deberán transitar por la zona de transición sin montar en la bicicleta, existiendo una línea que delimitará el inicio y fin de esta; no obstante, todo tránsito por esta zona junto a la bicicleta deberá hacerse con el casco correctamente abrochado.

En el sector de natación no está permitida cualquier ayuda artificial (aletas, pull-boy, palas, etc.), así como el apoyo en cualquier medio externo establecido en el recorrido (corcheras, embarcaciones,boyas, etc.). El uso de traje de neopreno, por su parte, estará condicionado a la temperatura del agua (permitido en el grupo de edad de mayores de 50 años).

En lo que respecta al sector de ciclismo se posibilita la participación con cualquier tipo de bicicleta salvo en las modalidades cros, donde solo se permitirá la participación con bicicleta de montaña. La utilización de acoples y demás características técnicas de las bicicletas quedarán sujetos a la regulación según los criterios técnicos fijados para cada prueba.

En lo que respecta al dorsal, éste deberá mostrarse en la espalda durante este sector, salvo categorías menores, donde se permitirá su ubicación permanente en el pecho. El dorsal de la bicicleta figurará visible en todo momento, bien delante o bien en la tija del sillín. Durante la carrera a pie, el dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces.