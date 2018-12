Andoni Gago se fija como objetivo el Europeo tras suspenderse el Mundial

Andoni Gago se ha fijado como objetivo para el próximo año pelear por el Campeonato de Europa del peso pluma que posee Kiko Martínez tras la suspensión del Mundial que el púgil vizcaíno iba a disputar el próximo 12 de enero en Tucson (Arizona) ante el actual campeón, el mexicano Óscar Valdez.

La promotora MGZ, a la que pertenece Gago, anunció el jueves que el 'Machito' no boxearía finalmente frente a Valdez al "no conseguir una visa de entrada a los Estados Unidos después de infinidad de trámites e intentos". "Había trabajado muy duro para disfrutar del momento. Al final las circunstancias son las que son y toca aceptar y entender que cada país tiene sus normas", lamenta Gago en declaraciones difundidas por MGZ.

Tras la suspensión del pleito por el centro mundial, la próxima aparición del de Otxarkoaga sobre un ring será el 2 de febrero en Bilbao en uno de los combates estelares de la velada 'Winter On Fire IV'. "Soy de los que piensan que, al final, todo pasa por algún motivo. Tras saber que se caía la pelea con Valdez me han garantizado que disputaré una buena pelea en febrero y ya lo veo todo de otra manera", apunta Gago, que tiene ahora como objetivo para 2019 el Europeo del peso pluma, título del que es aspirante oficial. "Kiko Martínez es un gran campeón y será un orgullo y un tremendo desafío enfrentarme a él, pero antes tendré que ganar el 2 de febrero. ¿Adiós al mundial? Nunca se sabe. Cuando subo al ring lo hago sabiendo que una victoria me puede acercar a cualquier desafío. 2019 será un año lleno de desafíos y estaré preparado", subraya.