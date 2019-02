Los eSports en Sevilla

Los eSports son una realidad de nuestro día a día. Los videojuegos cada vez tienen más influencia y más presencia en nuestra sociedad. En solo 5 años esta industria ha doblado su volumen de facturación. Un sector que en 2018 creció un 15,6% y mueve ya el 0,11% del PIB de España.

Es tal el calado de los eSports, que son muchos los que los consideran un deporte como otro cualquiera. Aunque los deportes electrónicos no requieren ejercicio físico, sí que conllevan grandes niveles de estrés. La exigencia mental de estos torneos es muy grande. Los mejores equipos profesionales cuentan con psicólogos y preparadores físicos especializados para este nuevo tipo de deportistas.

Los campeonatos internacionales tienen audiencias millonarias, lo que ha provocado la entrada en masa de patrocinadores y de la publicidad. Se espera que para 2020 los eSports muevan 1100 millones de dólares. Con tales cifras, no será extraño que, dentro de poco, cualquier casa de apuestas comience a emitir cuotas para las mejores competiciones.

Elite Gaming Center

En Sevilla se encuentra el centro de alto rendimiento de videojuegos Elite Gaming Center. Se trata de un espacio situado en el número 23 de la Avenida de San Francisco Javier concebido para crear comunidad entre los gamers sevillanos y para incentivar, dar visibilidad y potenciar la celebración de torneos de deportes electrónicos. El centro forma parte de una franquicia que cuenta con otros locales especializados en ciudades como Madrid, Málaga o Valencia.

Elite Gaming Center es un sitio idóneo para entrenar y perfeccionar las habilidades. Cuenta con salas vip en las que celebrar boot camps, que son concentraciones de equipos de eSports en las que se trazan líneas de actuación y estrategias para los diferentes videojuegos. La proliferación de campeonatos ha provocado la creación de equipos profesionales en los que los miembros reciben un salario mensual, aparte de los posibles premios que puedan ganar en los torneos.

Elite Gaming Center no es solo un lugar destinado a jugadores profesionales o aspirantes a serlo, es también un punto de partida para aquellos aficionados a los videojuegos que sientan curiosidad por ir aprendiendo. Este centro de alto rendimiento está equipado con ordenadores gaming de última generación y cuenta con los mismos periféricos que utilizan en sus partidas los jugadores del circuito. Por ejemplo, cada uno de los puestos tiene una silla gaming. Estos asientos están diseñados para evitar los problemas de espalda que puedan surgir por el hecho de pasar tantas horas sentado frente a la pantalla del ordenador. En un lugar como este, en el que los juegos online son los protagonistas, no puede faltar la mejor conexión a internet del mercado para que no se produzcan errores en la transmisión que lleven al traste las partidas, ya que, en el universo de los deportes electrónicos, cada segundo es determinante para lograr la victoria.

El local también organiza torneos locales y autonómicos para que los gamers se vayan fogueando ante otros expertos de juegos como Counter Strike: GO, League of Legends o Fortnite, auténticos fenómenos del mundo de los eSports.