Fernando Aguerre logra que el corazón acuático del surf siga latiendo en los JJOO

El "corazón acuático" de Fernando Aguerre bombea agua salada con fuerzas renovadas desde que este argentino (Mar del Plata, 1958) que preside la Federación Internacional de Surf (ISA) sabe que su deporte, que hará su estreno olímpico en Tokio 2020, también será incluido en el programa de París 2024.



A falta de la ratificación final del COI, que se da por descontada, y con Los Ángeles como sede olímpica en 2028, todo apunta a que el surf "se puede convertir en un deporte estable" en los Juegos. Un motivo de felicidad para alguien que se sube a la tabla "a diario" y que considera esta actividad "un estilo de vida"."La gente se levanta, se lava los dientes, se afeita... Nosotros nos vamos al agua", dijo Aguerre a Efe en conversación telefónica desde La Jolla (California), donde tiene su sede la ISA. La inclusión del surf entre los deportes adicionales propuestos por París 2024 (junto con la escalada, el 'skateboard' y el 'breakdance') es el resultado de un "proceso mucho más simple" del que le condujo a Tokio 2020 porque el camino ya estaba abierto.

Aunque prefiere "no hablar mucho" en tanto la comisión del programa olímpico del COI, su Ejecutiva y la Sesión no den formalmente el visto bueno, Aguerre es consciente de que pronto deberá decidir con el Comité Organizador de París 2024 si el surf se disputa en una subsede francesa (Biarritz, Lacanau...) o en una piscina de olas en la misma capital."Seguimos con mucho interés el desarrollo de las máquinas de olas, pero todo depende de las estrategias del comité organizador", comentó sobre la ubicación.

No tendrá este dilema en 2028, cuando es más que probable que Los Ángeles incluya el surf en su programa y las interminables playas californianas entre sus sedes. "No hace mucho la cámara legislativa de California firmó una ley que declaraba el surf como el deporte oficial del estado. Es difícil que sea el deporte oficial y no esté en los Juegos. Creo que se puede convertir en un deporte estable en los Juegos. Nuestro corazón acuático tiene esa esperanza", afirmó Aguerre. Una esperanza que compensa, aseguró, "las 12.000 horas y las 72.000 olas que he dejado de surfear para conseguir que el surf sea olímpico".

"Es un cálculo que hizo mi hermano. Cosas de ingeniero", bromeó. "Probablemente sean más horas, pero el surf es mi amor, es mi pasión, y sentí que tenía que buscar la manera de que estuviera en el escenario olímpico".

Según este empresario, que se enfrentó a la dictadura argentina de los años setenta del pasado siglo para que levantase la prohibición del surf en Mar del Plata, los dirigentes olímpicos "han sido muy sabios" al haber visto las virtudes de deportes como el surf, la escalada o el 'skateboard'.

"Son tres diferentes aspectos de lo que prefieren los jóvenes, aunque no sean deportes practicados solo por los jóvenes. Plantean tres escenarios distintos: la playa y el mar para el surf, lo urbano, las calles y las escaleras para el skate y la naturaleza y la montaña para la escalada, aunque ahora se haga en un lugar cerrado", describió el presidente de la ISA."No son solamente deportes, la parte competitiva es la más pequeña. Puedes practicarlos toda la vida sin haber competido nunca. Han creado una cultura y un estilo de vida que nutre al deporte y se nutre del deporte", agregó.



Fernando Aguerre comienza a hablar de las virtudes del surf y no hay quien le detenga. "El surf incluye el ambientalismo, el humanitarismo, el interés por los viajes y por conocer a gente. En un medio, el mar, que es de todos, que no tiene dueño", destacó. "El mar es de los pocos lugares en que desaparecen las diferencias entre los seres humanos. Esto enamora a mucha gente", destacó. "En la Marina de Estados Unidos lo utilizan como terapia curativa. Los doctores recetan surf. Para mí, el surf cambia a la gente", abundó.

La ISA mantiene un conflicto con la Federación Internacional de Piragüismo por la gestión del SUP ('paddlesurf), que ambas reclaman pero que Aguerre considera que "siempre" estuvo en su órbita. De hecho, dos pruebas de SUP (olas y carrera) formarán parte del programa de surf de los Juegos Panamericanos de Lima, el próximo julio. Es una modalidad en clara expansión porque, según el dirigente marplatense, "es la manera más fácil de sentirse surfista"."El tema está en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El presidente del COI, Thomas Bach, intentó negociar pero no se llegó a acuerdo. El TAS decidirá", dijo.

Viajero incansable, políglota, filántropo, coleccionista de tablas, padre de familia numerosa que incluye trillizos, Aguerre exhibe un conocimiento extenso de las playas de todo el mundo. Entre las de España mencionó la cántabra de Los Locos, en Suances: "Me encantó su ola". Aguerre mantuvo esta conversación a las siete y media de la mañana en California: "Acaba de pasar mi esposa con el neopreno. Hace 8 grados. En cuanto acabemos de hablar, me meto al agua", se despidió.



Por Natalia Arriaga