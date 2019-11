Del Campo: Con ganas de empezar; quiero estar regularmente en el 'top-30'

Madrid, 20 nov (EFE).- El vasco Juan del Campo, único español que participará el próximo fin de semana en las pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputarán en la estación finlandesa de Levi, declaró a EFE que ya tiene "muchas ganas de empezar" y que esta temporada quiere "entrar regularmente entre los mejores 30".



"Ya tengo ganas de empezar a competir en serio. Mi objetivo esta temporada es entrar regularmente entre los mejores treinta (los que puntúan)", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Salla (Finlandia), Del Campo; que no compitió a finales de octubre en la prueba inaugural de la Copa del Mundo, el gigante de Sölden (Tirol, Austria), que ganó el francés Alexis Pinturault -primer líder de la competición- por delante de su compatriota Mathieu Faivre.



"Llevamos un par de días en Salla, preparando (el eslalon de) Levi. Vinimos antes, para aclimatarnos y acostumbrarnos a la nieve y a todo; porque aquí a la una o a las dos de la tarde ya es de noche y todas esas cosas. Hay que ir acostumbrándose a este ritmo", indicó Del Campo, olímpico el año pasado en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).



"Me encuentro bastante bien, a pesar de que aquí me cuesta algo acostumbrarme a las condiciones de las nieve, pero estamos cogiendo ritmo", apuntó.



"La pretemporada ha sido buenísima. Hemos estado entrenando muchísimo, haciendo sobre todo entrenamientos de calidad: menos bajadas, pero más concentrados", dijo.



"Técnicamente he mejorado bastante. He trabajado mucho, sobre todo, en ganar velocidad en los planos; porque en los muros siempre he sido bastante fuerte. Ahora tengo que volver a mejorar en los muros", explicó a Efe Del Campo, nacido en Mungia (Vizcaya) hace 25 años.



"Durante la pretemporada, que ha sido muy buena, en la pruebas en las que competí en Suramérica he logrado buenos resultados, que me han permitido mejorar puestos en el ránking y así tener mejores dorsales de salida con miras a las próximas carreras", indicó el esquiador vasco.



"Tengo ganas de que empiece mi temporada, para saber dónde estoy al medirme al resto. Siempre se hacen cronos, que son indicativos, pero no es lo mismo un entrenamiento que una competición", declaró a Efe desde Finlandia Juan del Campo.



"Ahora toca seguir concentrados y seguir preparándonos para darlo todo el próximo domingo", afirmó.



"Mi meta es acabar de forma regular entre los mejores treinta. La temporada pasada (el pasado mes de enero) lo conseguí en una (entró en la segunda manga del eslalon de Schladming, en Austria) y me quedé con ganas en varias. Así que este año la idea es estar entre los 30 primeros, o peleando por ello, en todas la carreras", manifestó.



"También vamos a intentar conseguir una segunda plaza para el equipo en las pruebas de la Copa del Mundo", apuntó a Efe Del Campo desde la citada estación finlandesa.



"Quiero seguir mejorando mis resultados para ir estando cada vez más veces entre los primeros treinta. Soy optimista y eso es lo que espero que suceda", declaró el esquiador vizcaíno.



Adrian R. Huber