Trabajo de fuerza, cardiovascular y un chat con una nutricionista

Trabajo de fuerza por la mañana, cardiovascular por la tarde y un chat con una nutricionista, en el que se comparten recetas y casi hay una competición tipo "master chef" son las estrategias que siguen las jugadoras de la selección española de hockey para tratar de mantener su forma en las condiciones actuales ante la situación de alarma en España.



La preparadora física del equipo, Esther Morencos, que es vicedecana de investigación y profesora de la universidad Francisco de Vitoria en Madrid, explicó cómo siguen las rutinas habituales las internacionales, que la semana pasada suspendieron el viaje a Rotterdam para disputar varios amistosos y también la próxima concentración prevista del 29 de marzo al 1 de abril en Gijón.



¿Cómo trabaja el equipo ahora?

- Estamos intentando mantener unos mínimos, que el ejercicio físico ayude mentalmente a sobrellevar las horas y el aislamiento. Es verdad que estamos pudiendo garantizar trabajo podométrico, de prevención, cardiovascular pero eso jamás suplanta el juego, las aceleraciones, los esprint o el nivel de fuerza de verdad.



¿En concreto qué pueden hacer las jugadoras?

- Ellas en sus casas tienen un material mínimo. Muchas flexiones, que siempre hacemos, por la mañana tienen trabajo de fuerza y por la tarde más cardiovascular. Algunas tienen bici, cintas o disponen de algo de jardín y hemos adaptado con ellas planes para a hacer algo más con ese equipamiento. Vamos a ver qué cosas podemos plantear vía capitanas-jugadoras y consensuar como equipo lo que podemos, para que eso también nos anime a sobrellevar estos días.



¿Cómo es la comunicación de todo el equipo?



- Ya de por sí mantenemos una dinámica de comunicación. Ellas me van devolviendo feedback, también con los cuestionarios wellness semanales que estamos haciendo, van colgando mucho lo que hacen en redes y es constante el contacto por muchas vías. Tenemos un grupo de chat con una nutricionista en el que se comparten recetas, hay un poco de competición 'master chef' para aliviarnos mentalmente...



¿En esa faceta cómo se están manejando?



- Intentando poner sentido común dentro de la incertidumbre que no podemos controlar, decisiones a corto plazo sabiendo que se van a ir a medio-largo plazo. Mentalmente debemos ir paso a paso, tenemos idea de compartir con otras selecciones. He estado al habla con Pedro de Matías, entrenador de rugby 7, pensando estrategias que ayuden al trabajo colaborativo, para poder compartir y que ayude a ir empujando no solo lo físico también lo mental.



¿Cuánto puede perjudicar esta situación al estado físico de un deportista?

- Debemos asumir que va a haber un desentrenamiento, porque el propio parón de la competición lo va a dar y repensar objetivos, a lo mejor toca dar un empuje a la educación nutricional, al trabajo con los psicólogos. Hay tiempo para otras cosas que vamos llevando en paralelo pero el hockey y el campo ocupa mucho tiempo. Cuánto más tardemos en reincorporarnos más costará en ritmo de juego, en habilidad de estar conectado y concentrado, la fuerza... Lo que hacemos en casa ayuda a mantener un chasis lo más preparado posible. Cuando nos reincorporemos habrá que hacer un proceso, según el calendario respetando una progresión y asumiendo que venimos de una situación de mantenimiento con pérdida.



¿Puede influir más en quienes hacen un deporte de equipo?

- En un deporte de equipo entrenar solo es mentalmente más duro incluso que para un deportista individual, que ya convive normalmente con esa dedicación autónoma. Yo trabajo con muchos compañeros de diferentes deportes y estamos intercambiando información en previsión de que esto se alargue, buscando alternativas que ayuden a la motivación.



¿Qué piensa de un posible aplazamiento de los Juegos?



- El COI tiene por delante una decisión complicada, si sopesas posponer ¿cuánto pospones para acertar con la dinámica de países que van a seguir cayendo en cadena y que pueden tener que pasar por esto?. Pero estamos hablando de salud, que es una cuestión de estado. Por muy frustrante que sea, sin salud no hay rendimiento. Los deportistas son personas especiales, muy capaces de trabajar por objetivos, deben aprovechar esa cualidad al máximo, en España tenemos un nivel de deportistas con resiliencia brutal y es el momento de sacar eso. Cuando venga lo que venga hay que adaptarse, volver a ordenarse, planificar y trabajar.