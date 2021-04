Olazábal pasa el corte el día del cumpleaños de Seve

El golfista guipuzcoano José María Olazábal (+2) ha logrado pasar el corte para el fin de semana en su trigésimo segunda participación en el Masters de Augusta el mismo día que el difunto Severiano Ballesteros habría cumplido 64 años.

"Hoy vengo de azul marino y blanco, que son los colores de Seve, y hoy sería su cumpleaños", dijo Olazábal, sobre su mentor y leyenda del golf, fallecido en 2011 a los 54 años, después de haber ganado dos Masters y tres Abiertos Británicos.

"Ya sé que pasar el corte no es algo tan extraordinario, pero se lo quiero dedicar a él y a todas esas personas que nos han dejado a lo largo de este último año", dijo el guipuzcoano de 55 años en referencia a algunos de los que le han acompañado a lo largo de su carrera, como su manager Sergio Gómez.

"Yo creo que Seve estaría contento. Echo de menos no tenerle aquí para abrazarnos", dijo el también bicampeón en Augusta, que llevaba siete años sin pasar el corte. "Estoy un poco emocionado, la verdad. Tengo que decir de todo corazón que pasar el corte ha sido un objetivo primordial en los últimos años. Cuando ves que van pasando los años y no lo consigues se hace duro", agregó.

En relación a su segunda ronda de uno bajo par, Olazábal comentó: "Me he sentido muy contento, a gusto en el campo, centrado en la tarea, en pegar el golpe que había que pegar".

"Si es verdad que detrás de esto hay mucho trabajo. Pello Iguarán me hizo que pusiera una madera en la bolsa. He ido a maderazo limpio en muchos hoyos. Los años no pasan en balde", comentó el de Fuenterrabía sobre su entrenamiento previo al Masters y la diferencia de pegada con veinteañeros como el vizcaíno Jon Rahm.

"Lo bonito es disfrutar como lo he hecho estos dos días y estar aquí el fin de semana", concluyó José María Olazábal, antes de retirarse a prepararse para el fin de semana de un Masters en el que se estrenó en 1985.