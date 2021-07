Kaba Gassama: "Si estoy aquí es porque tengo opciones de ir a los Juegos"

Andorra La Vella, 22 jun (EFE).- Kaba Gassama es una de las grandes novedades de la lista de 22 jugadoras que han realizado estos días la primera fase de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio en Encamp (Principado de Andorra). La pivote de Granollers, de 23 años, fue una de las caras nuevas en el Campeonato de Europa 2020 en Dinamarca.



En una entrevista para EFE habla de su temporada, también de las opciones de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y de su nuevo equipo ya que acaba de fichar por el Fleury Loiret de la primera división francesa después de acabar campeona de liga y de la Liga Europea con el Nantes Atlantique francés junto a Bea Escribano.



Pregunta (P): Fue una de las novedades del Campeonato de Europa en Dinamarca y ahora se encuentra en la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo se siente?



Respuesta (R): Para mí es una gran oportunidad de seguir mejorando a nivel personal y que puedo estar con 'Las Guerreras'.



(P): ¿A nivel personal se sintió bien en el Campeonato de Europa?



(R): Personalmente fue muy bien, pero sí es cierto que el primer partido lo perdimos y empezamos con sensaciones no muy buenas. Poco a poco fuimos de menos a más. Para mí fue muy buena experiencia.



(P): Esta primera fase de pretemporada en Encamp más física... ¿Esta sirviendo también para integrar más a las novedades en la lista de Carlos Viver?



(R): Somos muchas jugadoras con un total de 22 y las nuevas como yo lo agradecemos porque puedes compartir momentos con jugadoras que no has compartido muchos momentos. Además también sirve para reforzar al grupo de cara a unos Juegos Olímpicos.



(P): Del Nantes al Fleury, pero antes la cita olímpica. ¿Ve opciones de estar en los Juegos?



(R): Sí. Si estoy aquí es porque tengo opciones y todo pasará por estas semanas que estaremos aquí. Por trabajar y entrenar duro y después a ver que decide el seleccionador.



(P): Para usted 'Shandy' Barbosa es una referencia, siempre lo ha dicho. ¿Lo es más ahora cuando la ve aquí después de superar una lesión grave y también de ser madre?



(R): Claro que sí. De hecho antes de conocerla para mí ya era una referencia y después de conocerla lo es aún más. Verla trabajar y entrenar con ella para mí es lo máximo.



(P): ¿Cómo la ve después de la lesión?



(R): La veo muy bien. Hace poquito no podía ni correr y ahora la vemos a tope. Está entrenando con nosotras entrando poco a poco y está bastante bien.



(P): Ganó la liga francesa y la European League con el Nantes. ¿Está es le mejor manera de afrontar unos Juegos Olímpicos?



(R): Y tanto. Empiezo con muy buenas sensaciones habiendo ganado la EHFEL y afronto estos días con ganas de hacer muy buen papel con 'Las Guerreras'.



(P): ¿Cree que hay posibilidades de medalla?



(R): Siempre hay posibilidades aunque es cierto que tenemos un grupo muy fuerte, pero todo pasa por ir partido a partido y a ver hasta dónde llegamos. Nos han tocado rivales muy fuertes como Francia y la verdad es que será complicado.



(P): ¿Que ve más factible, repetir la medalla del 2012 o superar la sexta posición del 2016?



(R): Yo creo que ahora mismo veo mas factible superar la sexta posición de los últimos Juegos, pero la medalla de bronce del 2021 esta ahí y eso quiere decir que lo podemos volver a hacer.



(P): Paula Arcos esta aquí con 19 años y usted con 23. El futuro de 'Las Guerreras' parece garantizado...



(R): Y no sólo a Paula Arcos ya que también tenemos a Lysa Tchaptchet y a Eli Cesáreo también en la posición de pivote. Así que las jóvenes estamos subiendo muy fuerte.



(P): Su hermano Mamadou Gassama milita en el Granollers de la Liga Asobal y Sekou ha jugado está temporada en el Fuenlabrada de la Liga SmartBank cedido por el Valladolid. ¿No sienten envidia sana de su hermana que esta cerca de ir a unos Juegos?



(R): [Sonríe]. Envidia no, pero sí que tienen a lo mejor un poco de recelo... Ellos no tienen nada que envidiarme porque también les va bastante bien a los dos. Así que por esta parte no hay ningún tipo de problema.



Víctor Duaso