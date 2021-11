Juanín García: "En el Barça viví los mejores años de mi vida y de mi carrera"

Barcelona, 16 nov (EFE).- El ex extremo internacional del Barça desde 2005 a 2014, el leonés Juan Antonio 'Juanín' García Lorenzana (León, 28 de agosto de 1977) ha vuelto a Barcelona para presentar el libro "Juanín.



La historia del 'Artista', un mito del balonmano", en el que explica que sus nueve años en el Barça fueron "los mejores momentos" de su vida y de su carrera.



En el Mundial de Túnez 2005, donde España logró la medalla de oro, el mítico locutor Luis Miguel López 'Luismi' denominó a Juanín García como 'el Artista' después de su memorable actuación y lo mantuvo hasta su retirada.



El libro ha sido escrito por el periodista leonés David Rubio, director del periódico 'La Nueva Crónica' y ha sido editado por Eolas-Menoslobos. Contiene 224 páginas y numerosas ilustraciones. El punto de partida son los pensamientos de Juanin el 25 de mayo de 2019, el de su último encuentro como jugador en el Ademar León frente al Guadalajara.



Formado en el Ademar León, empezó su carrera profesional en este equipo (1997-2005), fichando con el Barça (2005-2014), pasando posteriormente al BM Ciudad de Logroño (2014-2015) para volver al Ademar (2015-2019), donde se retiró el 25 de mayo de 2019 con 41 años y su camiseta con su inseparable número '6' colocada en lo alto del Palacio de Deportes de León.



En 2004 fue nombrado mejor extremo izquierdo del Mundo por la Federación Internacional (IHF) y al año siguiente fichaba con el Barça. En nueve temporadas como azulgrana marcó 1.019 goles en Liga Asobal y 429 en la Liga de Campeones.



Disputó su último encuentro con la camiseta del Barça el 1 de junio de 2014, en el choque por el tercer y cuarto puesto de la Final Four de Colonia frente al Veszprém (26-25).



En el club azulgrana sumó 28 títulos: 5 Ligas ASOBAL, 4 Copas del Rey,5 Supercopas de España, 5 Copas ASOBAL, 1 Liga de Campeones (2011), 1 Mundial de Clubes (2013), 5 Ligas de los Pirineos y 2 Supercopas de Cataluña.



A estos se les sumaron los cinco logrados con el Ademar León: 2 Recopas de Europa, 1 Liga ASOBAL (2000-2001), 1 Copa del Rey y 1 Copa ASOBAL.Es el máximo goleador de la historia de la Liga Asobal con 2.684 tantos en 628 partidos y también de la historia de la Selección Española con 822 goles en 206 encuentros.



Con la Selección ha sido Medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2005, Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011, medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2006, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y máximo goleador de los Juegos con 49 tantos.



Sobre su retirada forzada en el Ademar ha señalado: "es cierto que me hubiera gustado seguir una temporada más. Me sentía con fuerzas y albergaba la ilusión de haber sabido desde el inicio de la Liga que era mi última temporada y así poder decir adiós también en otras muchas canchas en las que he jugado muchas temporadas, en las que me he sentido maravillosamente tratado y se lo quería" agradecer".