España, Brasil, Dinamarca y Alemania sellan el billete para los cuartos

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- Las selecciones de España, Brasil, Dinamarca y Alemania sellaron su clasificación para los cuartos de final del Mundial de España, tras encadenar este viernes su quinto triunfo consecutivo en un torneo, en el que los cuatro equipos tan sólo conocen, hasta el momento, la victoria.



Un pleno que llevará a españolas y brasileñas, en el grupo IV, y a danesas y alemanas, en el III, a jugarse el próximo domingo el liderato de sus respectivos grupos en dos enfrentamientos directos que determinarán los duelos de cuartos de final en los que se cruzarán las cuatro equipos.



Fase definitiva del campeonato a la que el conjunto español llega pletórico, tras derrotar este viernes por 23-27 a Croacia, medallista de bronce en el último Europa, con una nueva demostración en defensa.



Las "Guerreras" son conscientes de que su futuro en el Mundial depende de que sean capaces de mantener la misma intensidad defensiva que han mostrado a los largo de todos sus partidos en el torneo.



Da igual que no esté Lara González, que se quedó fuera del Mundial por una inoportuna fractura en un dedo de la meno derecha a veinticuatro horas del inicio del torneo, o que como ocurrió ante Croacia y Japón no pueda contar con la pivote Eli Cesáreo, las de José Ignacio Prades no dejan de morder y morder en defensa.



Siempre respaldadas por una extraordinaria portería, donde no dejan de brillar partido, tras partidos tanto la veterana Silvia Navarro como Merche Castellanos, que cerró el choque con las croatas con un sensacional 41 por ciento de paradas.



Si la victoria de España tuvo un marcado carácter coral, en el caso de Brasil la victoria tuvo un nombre propio, el de la guardameta "Babi" Arenhart, que con una sensacional actuación condujo a las "Leonas" a la victoria (19-24) sobre Argentina.



Las diecisiete intervenciones que contabilizó Arenhart, que cerró el choque con un espectacular 49 por ciento de paradas, se convirtieron en un muro infranqueable paras las jugadoras albicelestes.



Especialmente en los diez minutos finales en los que Argentina no logró anotar ni un sólo gol acabando con cualquier posibilidad para las de Eduardo "Dady" Gallardo, que minutos antes se habían atrevido a soñar, incluso, con la victoria, tras situare a tan sólo dos tantos en el marcador (19-21) de las brasileñas.



Pero Arenhart no estaba dispuesta a que nada, ni nadie impidiese a Brasil el acceso a unos cuartos de final, que se le resistían desde el año 2013, cuando el conjunto sudamericano se proclamó campeón del mundo.



Resultados que harán que españolas y brasileñas se jueguen el próximo domingo en el Palacio de los Deportes de Torrevieja la primera plaza del grupo, que tendrá como premio evitar al campeón del grupo III en el cruce de cuartos de final.



Un liderato, que al igual que ocurrirá en el caso de España y Brasil, se jugarán a un cara o cruz el próximo domingo las selecciones de Dinamarca y Alemania, que llegarán a la cita con el billete para los cuartos de final con el billete asegurado.



Clasificación que no tuvo ningún problema para lograr Dinamarca, que se aseguró su presencia en la siguiente ronda, tras doblegar este viernes por un claro 14-29 a la República Checa, en un choque en el que las nórdicas tan sólo concedieron cinco tantos en la segunda parte a su rival.



Y eso que las de Jesper Jensen tardaron en arrancar como reflejó el 9-12 con el que se llegó al descanso, pero las danesas, liderada por una espectacular Sandra Toft, que firmó un espectacular 56 por ciento de paradas, arrollaron por completo a las checas en la segunda mitad.



Igualmente contundente se mostró el conjunto alemán, que selló su clasificación para los cuartos de final tras doblegar por 28-37 a Corea del Sur, en un encuentro en el que las germanas volvieron a hacer valer su agresiva defensa y su veloz juego de contraataque.



La llegada al banquillo del técnico neerlandés Henk Groener ha convertido a Alemania en una "pequeña" Noruega, en la que no se discute ni la intensidad defensiva, ni la velocidad en la transición para castigar los errores de los rivales.



Un juego coral en el que brillaron con luz propia la central Alina Grijseels y la lateral Emily Bolk, autoras de ocho tantos cada una, que llevaron a Alemania a un triunfo que le aseguró su presencia en los cuartos de final.



Javier Villanueva