El uruguayo Alonso espera que el Monterrey recupere solidez en la defensa

Monterrey (México), 28 sep (EFE).- El entrenador uruguayo Diego Alonso del Monterrey mexicano se mostró hoy confiado en que su equipo recupere la solidez defensiva mostrada al inicio del Apertura 2018, a partir de este sábado, cuando reciban la visita de los "Xolos" de Tijuana, en la undécima jornada del torneo.

"Al principio del torneo habíamos sido un equipo muy sólido, al que nos generaban pocas situaciones de gol ya sea porque presionábamos muy arriba o defendíamos en zona baja, pero el equipo en cualquier circunstancia se comportaba bien defensivamente", reconoció Alonso en conferencia de prensa.

Además, el técnico recordó que ha batallar con el tema de las lesiones esta temporada situación que limita su trabajo.

"Sin duda el no contar con jugadores te limita a la hora de la formación, de la estrategia, a la hora de decidir quiénes son los 11 que inician, trataremos de buscar con ingenio y tratando de escarbar entre toda la plantilla para salir adelante entre todos", reconoció.

El estratega uruguayo ha hecho un profundo análisis sobre las bajas que ha sufrido Monterrey esta temporada, especialmente en el caso de Rodolfo Pizarro, Arturo González y el uruguayo Jonathan Urretaviscaya con lesiones de rodilla.

"Es un tema fortuito, Pizarro fue al golpear el balón y por suerte es poco (tiempo fuera), los otros dos son ligamento cruzado, lamentablemente es atípico que te pase en una temporada", acotó Alonso.

Además están los que presentan lesiones musculares en una lista integrada por César Montes, el argentino Rogelio Funes Mori, Avilés Hurtado y José María Basanta.

Alonso adelantó que hará una revisión de tres factores esenciales como lo son la competencia, la metodología y la cargas de trabajo a sus jugadores a fin de evitar este importante número de lesionados.

El equipo de Alonso no ha podido ganar sus últimos cuatro partidos en la Liga, suma dos empates y dos derrotas y se ubica sexto de la clasificación con 17 puntos, mientras Tijuana es noveno con 15 unidades.

Por otra parte, Alonso opinó sobre la petición de algunos entrenadores y dirigentes en el fútbol mexicano que han hablado sobre la eliminación de las "barras" (grupos de animación" en los estadios a fin de evitar enfrentamientos entre los seguidores.

"No se si pasa por erradicar una barra o no, es más un tema social y cultural, las medidas que se están tomando me parecen buenas, lo que debemos es educar a la sociedad más que al aficionado, entender estamos bajo leyes respetando al ser humano que esta al lado", consideró.

El domingo pasado previo al Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, dos grupos de aficionados de ambos equipos se enfrentaron al aproximarse al estadio universitario con un saldo una persona gravemente herida.