Jokanovic se marcha del Fulham "orgulloso y agradecido".

El entrenador serbio Slavisa Jokanovic aseguró este jueves en un comunicado que se marcha del Fulham, club que lo despidió este miércoles, "orgulloso y agradecido" por todos los recuerdos acumulados en la entidad londinense.



"Mi tiempo como entrenador del Fulham llegó a su fin. Siempre es decepcionante cuando esto ocurre, pero miro mi paso por el Fulham con gran orgullo y gratitud al recordar grandes momentos tras fichar por este fantástico club hace tres años", arrancó el comunicado colgado en las redes sociales del serbio. Jokanovic, sustituido en el cargo por el italiano Claudio Ranieri, rememoró sus tres temporadas en Craven Cottage desde que llegase en 2016, estando el club en Championship (Segunda división inglesa).

En la primera de ellas evitó el descenso a la League One (Tercera división inglesa) y en la segunda alcanzó los puestos de play off para terminar ascendiendo a la Premier League. "Siento que le dimos al equipo una identidad futbolísticas y un club a los aficionados del que estar orgullosos. Confiaba en que podríamos darle la vuelta a la situación después de un inicio no muy bueno esta temporada, como hicimos otros años, pero respeto la decisión del club", continuó el serbio.

El Fulham terminó su unión con Jokanovic después de que el Fulham sumase cinco puntos en las doce primeras jornadas de liga, encajando por el camino 31 goles. "Me gustaría expresar mi gratitud a Shahid Khan (dueño del club) por darme la oportunidad de dirigir a este equipo. Extiendo mis agradecimientos a todo el mundo en el Fulham. Ha sido un verdadero placer trabajar con los jugadores y el cuerpo técnico, quiero agradecerles todo su trabajo y dedicación", explicó Jokanovic.



"Estoy también muy agradecido a todos los aficionados del Fulham por su apoyo desde que llegué y por todos los mensajes agradables tras mi marcha", finalizó.

Jokanovic, de 50 años, tiene una amplia experiencia en los banquillos de toda Europa, después de haber pasado por el Partizán de Belgrado, el Levski de Sofía, el Hércules, el Watford y el Maccabi de Tel Aviv, además de una aventura en el Muanthong United de Tailandia.