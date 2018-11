Verón: "Lo emocional va contar mucho"

El exjugador argentino Juan Sebastián Verón considera que el aspecto emocional puede ser decisivo en el desenlace de la final de la Copa Libertadores, cuyo partido de vuelta se disputará dentro de una semana en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Verón, jugador de Boca Juniors durante una temporada (1996), afirmó que, después del empate a dos goles en La Bombonera, "obviamente" es un partido "en el que puede pasar cualquier cosa".

"Puede pasar cualquier cosa. Es un partido distinto a cualquier otra final, porque son dos rivales, uno de los clásicos más grandes de Sudamérica y, obviamente, no es un partido más. Es un encuentro en el que va entrar mucho lo emocional. Ojalá, que salga un gran partido", indicó.

Verón hizo estas declaraciones en el marco de Soccerex, la exposición de la industria del fútbol que se celebra en Miami el 15 y 16 de noviembre, a la que ha acudido como presidente del club Estudiantes de la Plata.

El excentrocampista, internacional en 73 ocasiones con la Albiceleste, considera que la selección argentina "necesita tiempo" para recuperar el crédito perdido en el Mundial de Rusia.

"Es difícil. Hay un proceso en camino. Hay que poner las cosas en claro de lo que se quiere en el fútbol argentino, sentar unas bases, tener una plataforma para poder empezar a trabajar. Esto es tiempo no es de un día para el otro, sino que la formación lleva su tiempo y en el tiempo entran los resultados . Es tener paciencia. Con el tiempo, se puede ver una selección que esté cerca de las potencias", aseguró.

Respecto a la actual situación del Manchester United, al que perteneció como jugador de 2001 a 2003, Verón afirmó que los "diablos rojos" han notado demasiado la jubilación del que fuera el técnico más exitoso de su historia, Alex Ferguson.

"Sufrió muchísimo la salida de Ferguson. Nunca pudo encontrar el rumbo, tuvo varios cambios en el camino. El Manchester City sí ha encontrado una idea como fútbol y al United después de Ferguson les ha costado encontrar esa idea o mantenerla pero es un grande y ojalá que en el futuro lo pueda conseguir".

Respecto a la situación del entrenador José Mourinho, el exjugador argentino destacó: "Mourinho es un gran técnico. No sé si es o no es, que para mí lo es, pero lo que está claro es que el United no ha podido encontrar el técnico adecuado. Mourinho es un gran técnico que está haciendo su camino en el Manchester. Posiblemente, sea el adecuado, pero después de una figura tan transcendental como es Ferguson va a necesitar tiempo", agregó Verón.