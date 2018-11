Holanda empata en Alemania y arrebata a Francia la plaza en la fase final

Holanda, con dos goles en seis minutos del tramo cierre, igualó en Gelsenkirchen ante Alemania (2-2) y ocupó la última plaza disponible para la fase final de la Liga de Naciones en detrimento de Francia.

El conjunto de Ronald Koeman completó el cuarteto de aspirantes de esta nueva competición. Se une Holanda, revelación del torneo, a Suiza, Portugal e Inglaterra. La reacción de Holanda tuvo premio. El cuadro naranja enmendó una desventaja de dos goles después de que Timo Werner, al inicio del partido y Leroy Sane después, pusieran por delante al equipo germano, descendido de la máxima categoría del torneo antes de que la pelota echara a rodar en esta última jornada. El jugador del Sevilla Quincy Promes acortó distancias en el 85 y en el tiempo añadido, el central del Liverpool Virgil van Dijk anotó el tanto del empate para lograr el punto que necesitaba Holanda para conseguir su objetivo. La campeona del mundo, Francia, queda fuera de la fase final. Condenada por la derrota encajada frente a Holanda el pasado viernes.

En la Liga B, segunda división, la República Checa consiguió la permanencia al vencer a Eslovaquia (1-0) a la que condena a la Liga C. El tanto del jugador del Roma Patrik Schick a la media hora dio aire al equipo checo y condenó a su rival. El choque entre Dinamarca y la República de Irlanda, intrascendente, terminó sin goles. El equipo danés consiguió el ascenso a la máxima categoría con antelación mientras que el irlandés jugará en tercera. Un doblete de Ola Kamara dio el triunfo a Noruega en Chipre (0-2) que lleva al conjunto escandinavo a la segunda división en detrimento de Bulgaria, que no pasó del empate en Sofía frente Eslovenia (1-1). Galin Ivanov puso por delante al equipo búlgaro pero Miha Zajc hizo el empate para los visitantes. En la Liga D, Macedonia goleó a Gibraltar (4-0) con un doblete de Ilija Nestorovski y los tantos de Enis Bardhi y Aleksandar Trajkovski y consiguió el ascenso que no pudo conseguir Armenia, que solo pudo empatar en Liechtenstein. Además, Georgia reafirmó su superioridad en el Grupo 1. A pesar de haber ascendido ya ganó a Kazajistán, que termina segundo. Andorra y Letonia empataron sin goles en un partido intrascendente. El conjunto andorrano termina cuarta del Grupo 1 y Letonia tercera.