Esteban Alvarado, el ganador de un guante de oro sigue atrapado por polémicas

Cuando ganó en 2009 el guante de oro al mejor portero del Mundial sub'20 de Egipto, Esteban Alvarado se catapultó como una perla del fútbol de Costa Rica, pero diez años después permanece atrapado en una espiral de polémicas.

Con una estatura superior a 1,90 metros y buenos reflejos, nadie duda de las cualidades deportivas del guardameta, pero a lo largo de su carrera, la mayoría desarrollada en Europa, le han perseguido las polémicas tanto en su vida personal como deportiva.

El último episodio lo ha protagonizado esta semana en el Alajuelense, uno de los clubes más populares de Costa Rica.

A finales de 2018, el Alajuelense anunció el fichaje bomba en Costa Rica: Alvarado regresaba de Europa en busca de regularidad y tranquilidad, y mostraba su convicción de que con el Alajuelense iba a ganar muchos títulos.

Sin embargo, tras 10 jornadas del Torneo Clausura, Alvarado nunca debutó con el club, no se entrenó esta semana y pidió a la directiva el finiquito del contrato por motivos personales, una propuesta que está en análisis de los dirigentes.

Esta polémica ha despertado una oleada de críticas de los aficionados hacia el futbolista y el club, en momentos en que el Alajuelense atraviesa un irregular arranque de campaña que provocó el despido del entrenador Luis Diego Arnaez hace unas semanas, quien fue sustituido por el colombiano Hernán Torres.

"Estoy sorprendido. El lunes y el martes no vino a entrenar. Cuando llegué a este equipo entrenó conmigo dos veces y no lo volví a ver más. No sé qué pasó, el jugador nunca habló conmigo", declaró Torres a los periodistas.

Lo de Alajuelense es parte de una larga lista de polémicas que acumula Alvarado con la selección de Costa Rica, con el AZ Alkmaar holandés y el Trabzonspor turco.

Con el AZ Alkmaar, donde militó entre 2010 y 2015 con bastante regularidad, Alvarado protagonizó una de las expulsiones más extrañas cuando en 2011 un aficionado invadió la cancha para agredirle, pero el guardameta se defendió con varias patadas al hincha. El árbitro le mostró la tarjeta roja.

En el Trabzonspor turco jugó entre 2015 y 2018, con poca regularidad, y en la actualidad hay una disputa legal con el equipo por aparentes atrasos salariales y rescisión unilateral de contrato.

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, quien llevó a Costa Rica al Mundial de Brasil 2014, convocó al portero a finales del 2011 para los partidos amistosos ante España y Panamá, pero el guardameta abandonó la concentración.

Por esta situación la Federación Costarricense de Fútbol suspendió al futbolista cinco meses fuera de la selección. Después de la sanción Pinto, reconocido por ser estricto en temas disciplinarios, no lo volvió a tomar en cuenta y apostó por Keylor Navas como estelar absoluto.

Para el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018, el seleccionador Óscar Ramírez descartó llamar al guardameta.

En algunos breves periodos con Paulo Wanchope y Ronald González, como seleccionadores, Alvarado volvió a la selección.

González, entrenador que llevó a la sub'20 al cuarto puesto en el Mundial de Egipto 2009, en el que Alvarado obtuvo el guante de oro, se hizo cargo de la selección absoluta para los partidos amistosos del segundo semestre de 2018.

Alvarado, a pesar de no tener regularidad en el Trabzonspor, fue convocado y mostró buen nivel en algunos de esos amistosos.

Esto llenó el ojo del nuevo seleccionador, el uruguayo Gustavo Matosas, quien debutó en el banquillo el 2 de febrero con una derrota por 2-0 en un amistoso ante Estados Unidos.

En cuanto a su vida personal, Alvarado estuvo alejado de la selección tras ser denunciado en el 2011 por violencia doméstica.

Tras su salida de esta semana del Alajuelense, es una incógnita lo que sucederá con la carrera del futbolista que estaba llamado a darle competencia en la selección al portero del Real Madrid, Keylor Navas, o al menos ser un sustituto de garantías.