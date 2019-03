Sergi Samper aspira a jugar en el Vissel Kobe nipón ´como en el Barça´

Tokio, 7 mar (EFE).- El futbolista catalán Sergi Samper afirmó hoy que aspira a jugar en su nuevo club, el Vissel Kobe nipón, "como lo hacía en el FC Barcelona", y señaló que la presencia de Andrés Iniesta ha sido clave para decidirse por fichar por este equipo.

Samper fue presentado hoy en Tokio por el club de la ciudad de Kobe (oeste), donde se reencontrará con el que fuera su compañero de filas en el Barça, y en el que también coincidirá con otro ex del equipo culé, el delantero David Villa, y con el técnico vasco Juan Manuel Lillo.

El centrocampista de 24 años quiso agradecer la confianza depositada en él por el Vissel Kobe "desde el primer momento", y explicó que le convencieron para venir con la promesa de que desempeñará un "papel fundamental en un proyecto muy sólido", según dijo en el acto de presentación.

Samper, criado en la cantera azulgrana e internacional con las categorías inferiores de la selección, también señaló la importancia que ha tenido Iniesta, con quien mantenía el contacto desde que jugaron juntos en el Barça, a la hora de decantarse por la oferta del Vissel tras desvincularse de su club de toda la vida.

"Andrés me llamó, me contó cosas de la ciudad y del club y me dijo que estaría muy a gusto", dijo Samper, quien desveló que Iniesta le explicó que el estilo de juego del Vissel "es como el Barça" y que por tanto "no tendrá problemas en adaptarse".

Tras una carrera truncada por las lesiones y en la que nunca encontró hueco en el primer equipo del FC Barcelona pese a su prometedores inicios, Samper aspira ahora a "desarrollar todo su potencial" y a desplegar "un fútbol de toque y asociativo, y jugando junto a Iniesta en el centro del campo", según dijo.

También señaló que el fútbol nipón es "muy técnico" además de intenso físicamente, y afirmó que la liga japonesa "está creciendo mucho" y por tanto el país asiático será en el futuro "una de los grandes potencias" futbolísticas.

Además, se mostró "muy motivado" y con muchas ganas de jugar con "grandes futbolistas" como sus nuevos compañeros Villa, Yamaguchi o Lukas Podolski.

El propietario del club, el magnate nipón Hiroshi Mikitani, expresó por su parte su "orgullo" por poder contar "con un jugador del máximo nivel", y con el que confía en lograr el objetivo de "convertir al Vissel Kobe en el número uno de Asia".

Mikitani, también fundador y consejero delegado del gigante del comercio electrónico Rakuten, emprendió el verano pasado un proceso de "españolización" del club que comenzó con la llegada de Iniesta, continuó con los fichajes de Lillo y de Villa y que, por ahora, tiene en Samper su última pieza.

El mediocentro barcelonés debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 2014-2015, y jugó cedido en el Granada CF (2016-17) y en la UD Las Palmas (2017-18) antes de regresar a un FC Barcelona donde esta temporada sólo ha podido jugar 33 minutos oficiales en la Copa del Rey.