Rubiales recibe el rechazo de 49 equipos de Primera y Segunda para su Liga femenina paralela

A principios de mes, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales planteó una Liga femenina paralela a la actual Liga Iberdrola, con el objetivo de que fuese la oficial. Sin embargo, solo ha recibido el apoyo de un club de Segunda, además del FC Barcelona y el Athletic de Bilbao, que han participado en la puesta en marcha del nuevo proyecto. Así, esta masiva negativa supone un duro revés para Luis Rubiales, como confirman Cadena Ser y diario As.

En la votación han participado los 51 equipos que se encuentran en la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, a la que no pertenecen los dos clubes ya mencionados y parte de los de Segunda. De ellos, 49 votaron en contra (14 de Primera y 35 de Segunda).

La RFEF tuvo una reunión con todos los equipos de Primera de casi seis horas para explicar los beneficios del nuevo proyecto y desgranar cada detalle. También asistieron el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y un representante de la Liga. Hace unas semanas ya hubo una convocatoria con Barcelona, Athletic y Real Sociedad junto a los equipos de Segunda.

Entre otras cosas, se informó que los objetivos fundamentales son impulsar las selecciones españolas, incrementar las licencias para que se practique de manera mayoritaria en menores de 14 años, ayudar a los clubes para que apuesten por el fútbol femenino, profesionalizar a las jugadoras, fomentar el fútbol de cantera o una nueva Supercopa.

Los clubes de Primera votaron por su lado y los de Segunda lo hicieron por otro en su asamblea, y la opinión mayoritaria es de un rechazo rotundo. Según cuenta As, desde la Federación quedaron contentos con la reunión y veían una posibilidad de acercar posturas, pero después las respuestas desde los clubes han sido negativas. La ACFF ha dejado clara siempre su versión.

"Nosotros como asociación no contemplamos una liga fuera de la Liga Iberdrola. Nuestro rechazo a este nuevo modelo fue rotundo. Comprendemos que regule la competición la RFEF, pero no contemplamos otro escenario que no sea la Liga Iberdrola", afirma su presidente Rubén Alcaine. Además, añadía: "Lo vemos improvisado. Si hace un mes no se plateó, no entendemos por qué ahora. Lo vemos entre precipitado e improvisado. El fútbol femenino es un mundo serio y no podemos hablar de cambiar un modelo de competición que funciona y con competiciones abiertas y méritos deportivos de ascensos y descensos ya establecidos. Entendemos por eso que no se dará este cambio".