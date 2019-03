Teresa Abelleira: ´Gracias a gente como Vero Boquete, ahora lo tenemos fácil´

La futbolista pontevedresa Teresa Abelleira (Poio, 2000) desea, como la que más, superar la criba que dejará en 20 nombres la selección para la Ronda Elite. Ser una de las elegidas por Pedro López implicaría para ella jugar en su Galicia natal, en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.



Fue, precisamente, a la santiaguesa a quien Teresa Abelleira tomó como referencia en sus inicios futbolísticos y, a sus 19 años, ya puede decir que sus caminos son, en parte, coincidentes. Vero Boquete fue campeona de Europa de categoría sub-19 en el año 2004; la capitana del Deportivo ABANCA la emuló en el verano de 2018.



"Vero Boquete es mi referente desde pequeña, así que no me puede hacer más ilusión que la Ronda Elite se dispute en el estadio de San Lázaro. Le pusieron su nombre hace nada", recordó con admiración en una entrevista a EFE. Para Teresa Abelleira, ese reconocimiento a la jugadora del Utah Royals estadounidense es merecido. "Gracias a gente como Vero Boquete las que estamos ahora lo tenemos más fácil", expuso.



Consciente de que las condiciones que la santiaguesa se encontró en sus inicios fueron diferentes a las suyas, Abelleira consideró que "quizás ahora una futbolista no necesita irse tan lejos". "Ahora hay equipos españoles llegando alto en la 'Champions'. Las que estamos ahora tenemos la oportunidad de vivir el fútbol más cerca de casa", agregó.



Ella juega a 133 kilómetros de Poio, en A Coruña. Con el Deportivo ABANCA persigue el sueño del ascenso a la Liga Iberdrola.



"Ojalá yo también llegue a jugar en Primera División", deseó la joven pontevedresa, quien forma parte de un grupo en el que sobresalen Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), Berta Pujadas (Espanyol) o Candela Andújar (Barcelona).



Las tres dieron ya el salto a la elite, pero Teresa Abelleira prefiere "no tener prisa". "Lo importante es seguir creciendo y yo sigo creciendo en el Deportivo", subrayó con el propósito de volver a vestirse la próxima semana la camiseta de La Roja.



"El título con la selección sub-19 fue de las experiencias más bonitas que me dio el fútbol. Me quedo con lo que vivimos porque fue algo inolvidable. El grupo humano que se hizo ese mes es muy difícil que se vuelva a repetir", dijo tras ejercitarse a las órdenes de Pedro López en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



"Verme entre las 20 para la Ronda Elite me haría mucha ilusión. Siempre me hace ilusión jugar con la selección, pero poder hacerlo en tu tierra siempre es una motivación más y me haría más ilusión todavía", apuntó deseosa de verse en la lista definitiva.



El combinado español deberá sellar en Santiago de Compostela, entre el 3 y el 9 de abril, su billete para el Europeo sub-19 que se disputará el próximo verano en Escocia. Los conjuntos de Serbia, Hungría y República de Irlanda serán sus rivales en un minitorneo que concederá una sola plaza.