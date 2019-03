Oliver Torres: ´Si tengo que ir a la Selección, voy a regar o cortar césped´

El jugador español del Oporto, Oliver Torres, recuerda sus inicios humildes en el mundo del fútbol y asegura que, con tal de ir a la selección española de fútbol haría lo que fuera, como "regar o cortar césped".



En una entrevista con la agencia EFE, asegura que con diez años, para que él pudiera jugar en la cantera del Atlético de Madrid, su madre tenía que "fregar portales" y disponía de unas botas de fútbol para todo el año, que tenía que pegar con "loctite" para que no se les fuera la puntera.



Idolatra a Fernando Torres como futbolista y como persona, su referente y compañero en el Oporto es Iker Casillas y, a su juicio, Xavi e Iniesta son los mejores medios que ha habido en España.



- El Oporto en la Champions



"Somos un equipo difícil, que presiona, agresivo, un equipo que tiene intensidad durante los 90 minutos, creo que por nombres (en el sorteo de cuartos de final) había nombres muy fuertes en el sorteo y como equipo somos difícil de batir. Estoy seguro que el Liverpool cuando nos tocó contra nosotros diría: vamos a tener que currar mucho para poder pasar. Y nosotros vamos con esa mentalidad, con ponérselo lo más difícil posible, con sacar un buen resultado en Anfield y en Dragao, con nuestra gente, estoy seguro que si traemos un buen resultado va a ser un partido muy bonito, intenso y en el que vamos tener nuestras posibilidades de pasar, claro".



-Una final de Champions y en el Wanda



"No sólo me la imagino en el Wanda, me la imagino en cualquier estadio y se me pone la piel de gallina. Al final, estar presente en una final de Champions (estuvo en la de Milán de 2016 con el Atlético de Madrid, aunque no jugó) es algo que pocos jugadores tienen el privilegio de jugar un partido de esos y jugarla con el Oporto después de tantos años sería tremendo. Y, si fuera en el Wanda, sería muy especial y ganarla sería un sueño".



- La Selección española



"La sigo mucho, la absoluta, la sub-21, la sub-19. Yo he estado en las categorías inferiores, la sigo y se está trabajando muy bien en España, ilusionando a la gente, eso que se había perdido tras el Mundial, que vuelva a engancharse la gente, creo que hay una buena generación. Asensio, Ceballos, Saúl, Johnny, Gayá, muchos con los que yo he sido compañeros (selecciones inferiores) y los ves ahí y dices: bueno, yo también puedo estar ahí. Y es otro reto que tengo, trabajar cada día para que se dé esa oportunidad. Luis Enrique lo ha demostrado, cuando la gente está bien en su club, los ha llevado".



- En un "casting", le dirías a Luis Enrique...



(Risas)"Que soy simpático, agradable, con ambición, con muchas ganas de trabajar, con ganas de comerme el mundo, con ganas de aprender, de mejorar cada día, de ponerme al servicio de él en lo que sea necesario. Si tengo que ir a la selección a llevar balones, a llevar el agua, a regar, a cortar el césped, me da igual, estoy seguro que aprendería mucho con ellos. y a aportar mis cosas, porque tengo la capacidad de aportar ese fútbol que llevo dentro, con el que nacía, con el que mejoré y estoy convencido de que al final voy a debutar con la Selección".



- La Liga, empatados con el Benfica



"Quedan 8 partidos, que son partidos que dependen de detalles, sabemos que no podemos perder ningún punto, que son 8 finales y que estamos seguros y convencidos que si hacemos nuestro trabajo , al final vamos a estar donde queremos. Es cierto que ahora el golaverage lo tiene el Benfica pero nosotros somos como las hormigas, que trabajando poquito a poco, haciendo el papel que nos corresponde, estoy seguro que vamos a llegar donde nos merecemos".



- Grimaldo, rival en el Benfica, habla maravillas de ti



"Con Grimaldo (jugador de la cantera del FC Barcelona), desde la selección, siempre hemos estado juntos, hemos pasado muy buenos momentos, nos entendíamos muy bien jugando, es un chico que está haciendo las cosas muy bien, a un nivel muy alto y creo que se merece la oportunidad de ir a la Selección".



- Los mejores del mundo:



"Xavi e Iniesta son los dos mejores centrocampista que ha tenido España nunca; merecían un Balón de Oro, igual que lo merecía Puyol, igual que lo merecía Casillas".



-Fernando Torres, el ídolo, Casillas, el referente



"Yo a Fernando Torres lo idolatraba, cuando era pequeñito y tuve la fortuna de ser compañero de él y a parte de idolatrarlo como jugador, lo empecé a idolatrar como persona, porque creo que es una de las mejores personas que me he cruzado en el mundo del fútbol, por todo lo que llevaba en su vida, por todo lo que me enseñaba, por todos lo consejos que me daba, ha sido una persona que ha estado en lo más alto y ha caído, de repente a lo más bajo, y se ha mantenido fuerte y siempre ha creído en su capacidad y en sus cualidades".



"Aquí en el Oporto, Iker es un referente para los momentos buenos, para los momentos malos, siempre tiene una palabra de ánimo, una palabra de cariño, siempre te pica cuando te tiene que picar, siempre busca algo para motivarte y obviamente lo respetamos mucho y cada vez que él nos transmite un mensaje, nos llega muy fuerte".



- De familia humilde



"Soy de Navalmoral de la Mata (Extremadura), mis padres, mis dos hermanos y yo. Mi padre no podía trabajar por una incapacidad y mi madre limpiaba portales. Con 10 años nos salió la oportunidad de ir a un campus (de fútbol) a Barcelona y me quedé un año allí porque ellos se hicieron cargo de mí y de los gastos. Cuando jugaba al fútbol era la persona más feliz del mundo, pero por las noches llegaba a casa y no estaban ni mis hermanos ni mis padres, se me hacía difícil".



"Al año siguiente hice las pruebas con el Atlético de Madrid, me cogieron, pero me tenía que pagar el piso y los gastos. Entonces, mis y hermana y yo nos fuimos a vivir a un piso a Madrid que tenían que pagar mis padres, tenían que tener dos casas y casi no tenían para el de Navalmoral de la Mata. Fueron momentos difíciles. Yo tenía unas botas de fútbol para todo el año y las tenía que pegar lo "loctite" para que no se fuera la puntera. Ahora echas la vista atrás y te ríes".