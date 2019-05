Ruben Sosa: "Atlético de Madrid no tendría que dejar ir a Diego Godín"

El exfutbolista uruguayo Ruben Sosa dijo este lunes que el Atlético de Madrid no tendría que dejar ir a Diego Godín porque es un "capitán de capitanes", aunque aseguró que le "encanta" la idea de verlo en el Inter de Milán, equipo del que él fue figura.



En una entrevista con Efe, el 'Principito' destacó, además, el buen presente de Luis Suárez, y en dónde le gustaría ver jugar a Edinson Cavani.



PREGUNTA: ¿Cómo llevas la vida de exfutbolista?



RESPUESTA: Bien porque estamos en casa, como ves acá, estamos en Los Céspedes (campo de entrenamiento del Nacional). Me pude retirar en el equipo de mi corazón, que es Nacional. Yo pensé que iba a ser más difícil, aunque en los primeros años es complicado.



Cuando uno ama el fútbol, cuando uno se divierte, parece que se le acaba el mundo, pero al seguir con mi querido Nacional se me hizo mejor. Tengo mi escuelita de fútbol de niños y entonces estoy siempre ligado al fútbol.



¿Sabes cómo me retiré yo? Me tuve que ver en la televisión, cuando hice un gol iba rengueando y dije 'no puedo jugar más al fútbol'. Si no, no lo dejaba.



Mi amigo (Carlos) Suero, que era medico acá en Nacional (...) me decía "seguí porque vos sos el ejemplo" (...). Le dije "Suero, tengo 38 y no puedo más, me duele la rodilla, me duele todo" y así dejé, pero me tuve que ver en la televisión.



P: ¿Donde se vio tu mejor versión?



R: Creo que en Italia. La mejor versión mía fue en Inter y en Lazio. Italia fue el "boom" para mí, porque jugué contra grandísimos jugadores. Maradona estaba en el Nápoles (...), en el Milán estaban (Ruud) Gullit, (Marco) Van Basten y (Frank) Rijkaard, y en el Inter estaban (Lothar) Matthäus, (Jürgen) Klinsmann y (Andreas) Brehme.



Jugué en la época en la que eran solo tres extranjeros, no tenían pasaporte extracomunitario. Yo nunca quise sacármelo porque soy uruguayo, soy de la "garra charrúa". No quería un pasaporte para poder jugar al fútbol, yo sabía lo que tenía que rendir.



Creo que la trayectoria que hice la disfruté mucho y quizás ahora me doy cuenta, después de veterano.



P: ¿Cómo fue jugar en Zaragoza?



R: Zaragoza fue para mí una de las ciudades más importantes, porque yo tenía 18 años. Yo debuté en primera división a los 15 en el Danubio y a los 18 años me fui casado, eso fue importante, una compañera al lado.



Me fui cuatro años al Zaragoza, donde gané una Copa del Rey contra el Barcelona de (Bernd) Schuster. Barcelona era el favorito para ganar la Copa y la ganamos nosotros.



La ciudad de Zaragoza es muy linda, es muy pequeña, pero muy linda. Los hinchas son fanáticos (...), fue una época muy linda.



P: ¿Qué significa España para vos?



R: España es mi escuela de fútbol, porque yo jugaba con los grandes (...). Fue una experiencia muy linda para explotar en Italia.



Nosotros en Sudamérica tenemos el potrero, jugar en un campito, agarramos una pelota y nos ponemos a jugar y nos divertimos, lo que tienen los europeos es la forma física, entonces yo agarré las dos cosas.



P: ¿Seguís al Zaragoza?



R: Lo sigo muy poco, he ido a Zaragoza, cuando puedo voy. En octubre voy para España y voy a pasar por Zaragoza, sé que está atravesando un momento jodidazo (sic). (...) Han pasado muchos años que la están remando para poder subir a Primera y es una ciudad para estar en Primera.



P: ¿Cómo fue tu paso por el Inter de Milán?



R: Teníamos un plantel bárbaro, ganamos una Copa UEFA, peleamos el campeonato con el Milán (...).



El Inter para mí fue el equipo más importante en que estuve. Me acuerdo que jugaba con 60.000 personas y que griten tu nombre, se te cae el mundo abajo (...).



Yo lo disfruté muchísimo; para mí el Inter está allá arriba.



P: ¿Cómo ves el posible traspaso de Diego Godín al Inter de Milán?



R: (Godín) es un capitán de capitanes, un jugador con una experiencia bárbara, un protagonista, todos lo siguen.



Me encanta la idea porque la verdad es un campeón, pero yo creo que el Atlético no tendría que dejarlo ir por lo que ha hecho, no solo él sino todo el equipo.



P: ¿Y la posible marcha de Diego Simeone?



R: Simeone ha dejado una marca, una huella, un juego que el Atlético de Madrid nunca lo tuvo.



Era un jugador que daba todo en la cancha, que trancaba con la cabeza y al equipo lo hizo igual. (...) Es un grande, un gran entrenador, como ha demostrado.



P: Si el presidente del Inter de Milán te pidiera que recomendaras un jugador para contratar, ¿a quién recomendarías?



R: A mí un (Edinson) Cavani me encanta. Cavani tiene que estar en un equipo más pesado, un Inter, una Juventus, porque solo no podés, hay que tener un equipo atrás (...).



A él sí le digo: 'andate para el Inter ya'.



P: ¿Cómo ves el presente de Luis Suárez?



R: Suárez vino muy chiquito de Salto acá, me parece que a los 12 años. (...) Técnicamente lo veías y decías 'no puede ser jugador de fútbol'.



Cuando llegó a Primera, en los primeros cinco o seis partidos no hacia goles y la gente lo silbaba, pero tuvo la suerte de tener un gran entrenador que le dijo 'vos, seguí entrenando'.



Después del entrenamiento se quedaba con la bolsa de pelotas una hora más y ahí vos decías 'este va a salir'.



Es una persona que yo aprecio mucho, una persona que yo la vi nacer, que ama lo que hace. Él está siempre con la pelota, no es técnicamente bueno, pero te tranca con la cabeza, va a la última pelota como si fuera la primera y eso es lo que lo llevó a ser una estrella.