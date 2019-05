Darío Silva: "No soy camarero, solo era la pizzería de un amigo"

En Uruguay ha sorprendido enormemente la noticia en la que Darío Silva aparecía trabajando como camarero en una pizzería de Málaga. Internacional uruguayo en 49 ocasiones, donde marcó 14 goles, pasó por equipos como el Espanyol, Málaga y Sevilla en España. Sin embargo, el propio delantero ha aclarado para un medio de su país que no está trabajando en un restaurante y que solamente grabaron allí el reportaje por la amistad que le une con el dueño.

"Estoy contento. Vivo con mi familia, con Lorena y con mi hija Luna. Vengo a la casa de un amigo en la que tiene esa pizzería. He venido siempre y es la única pizzería que he pisado en Málaga porque me siento como en mi casa. No es que trabaje, vengo a disfrutar de estar con mis amigos. Ahora estaba haciendo un documental y surgió eso de que me estaba ganando la vida en una pizzería, pero no es así", expresó en el programa de radio uruguayo 'Tirando Paredes' sobre su aparición en el 'Jugones' de LaSexta.

Darío Silva asegura que pese a que le engañaron económicamente mientras era futbolista, ahora vive "muy bien". "Que me hayan robado los mamones de representantes y otras personas no significa que esté muerto. Si tengo que trabajar, trabajo. Eso es lo de menos. Pero estoy muy bien, tengo mi familia, nos alimentamos bien y vivimos de la manera que deseamos", aclaró el uruguayo de 46 años.

"Estaban mis amigos que juegan en el Málaga actualmente. Esto aquí es como una mutual de jugadores del Málaga. Todos, presidente, jugadores y los que están en el club pasan por aquí. Si no pasan por aquí no serán malaguistas. Al que le serví la pizza es un gran amigo mío de muchos años como Marcelino Torrontegui, uno de los mejores masajistas del mundo. Fue un orgullo", cuenta Darío Silva.

El de Treinta y Tres lleva dos años viviendo en Málaga después de sufrir un accidente de tráfico en su país por el que le tuvieron que amputar parte de una pierna: "Me fui de Uruguay porque cuando tuve el tema del accidente pedí que me dieran una pensión por la prótesis y sus costos. En Uruguay me dijeron que no me podían dar porque tenía un 65% de invalidez. Acá en España a los tres días me dieron la incapacidad y lo pude lograr. En Uruguay siempre estamos atrasados".

Además, el exfutbolistas desveló que está trabajando para la agencia de representación de futbolistas RR-Soccer, que dirige René Ramos, hermano de Sergio Ramos, donde sigue a los jóvenes valores de Uruguay: "Si vuelvo a Uruguay sólo es para buscar jugadores, porque los uruguayos dan la cara".