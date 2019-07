Los Pumas se tomarán en serio la Copa Mx, asegura Michel

México, 30 jul (EFE).- El español Michel, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró hoy, que además de buscar ser protagonista en la liga, preparará a su equipo para que cumpla una buena actuación en la Copa Mx en la que mañana recibirá al San Luis.



"Vamos a afrontar el equipo como si fuera una eliminatoria, como si fuera un partido único porque nos interesa ganar", señaló el estratega en una rueda de prensa.



Los Pumas de Michel llevan paso perfecto en par de apariciones en el torneo Apertura y aunque al técnico le parece extraño el diseño de la Copa con una fase eliminatoria de grupos, dejó claro que se tomará en serio el campeonato.



Pumas competirá en el grupo 8 de la Copa contra el San luis, sucursal del Atlético de Madrid, y los Potros UAEM a los que visitará el próximo 13 de agosto.



"La fase de grupos es un poco extraña, pero está organizado así y nos parece interesante. La Copa permite regular la distribución de jugadores", agregó.



Pumas venció al San luis, su rival de turno, 0-2 en el debut de ambos en el Apertura y aunque ahora ambos cuadros usarán diferentes jugadores, Michel recordó que los entrenadores son los mismos y los equipo mantendrán su filosofía de juego.



"Cambian los cuadros, no cambia la idea, no cambia el trabajo del entrenador rival, un trabajo muy convincente", señaló en referencia al mexicano Alfonso Sosa, técnico del San Luis.



Los Pumas terminaron en el decimoquinto lugar del pasado torneo Clausura, pero con la llegada de Michel han tomado oxígeno, han comenzado el torneo de liga con paso perfecto y mantienen armonía en el grupo.



"No ha cambiado nada, con seis puntos no se entra a la liguilla. Mucha humildad, eso no se pierde ni siendo campeón", aseveró.



Después del partido de Copa de mañana, los Pumas de Michel se concentrarán en la liga en la que el próximo domingo recibirán al campeón Tigres en la tercera fecha del Apertura.