Los árbitros de Sevilla y Betis para la Copa del Rey

El murciano José María Sánchez Martínez, que el pasado domingo dirigió la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ha sido designado para arbitrar el partido Sevilla-Levante, una de los duelos entre 'primeras' de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En lo que respecta al Real Betis, será el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea el que dirija el encuentro entre los verdiblancos y el Rayo Vallecano. Más abajo puedes ver todos los emparejamintos.



Designaciones para los dieciseisavos:





- Martes 21 de enero:

Recreativo-Osasuna Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Zaragoza-Mallorca Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Sevilla-Levante José María Sánchez Martínez (C. Murciano)





- Miércoles 22 de enero:

Ibiza Eivissa-Barcelona Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

Elche-Athletic Club José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Tenerife-Valladolid David Medié Jiménez (C. Catalán)

Badalona-Granada Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

Girona-Villarreal Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

UD Logroñés-Valencia Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

Real Sociedad-Espanyol Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

Unionistas Salamanca-Real Madrid Mario Melero López (C. Andaluz)

- Jueves 23 de enero:

Ebro-Leganés José L. González González (C. C-Leonés)

Mirandés-Celta Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Badajoz-Eibar Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

Rayo Vallecano-Betis Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Cultural Leonesa-Atlético Madrid Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)