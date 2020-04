Cooper, pintor de cracks, ?Cristiano, la cara más difícil de dibujar?

Madrid, 10 abr (EFE).- Jamie Cooper (Victoria, Australia, 1964) pinta vestuarios imposibles. Ha dibujado a Di Stéfano, Puskas, Raúl, Cristiano y Zidane en un mismo espacio. Delante de sus taquillas. Compartiendo el mismo equipo. Un sueño.



El Liverpool le encargó una joya por su 125 aniversario. Juntó a Bill Shankly y a Jurgen Klopp en una escena, donde la visión del cuadro muestra además a Steven Gerrard, Peter Barnes y Kenny Dalglish. Tres generaciones. En la caseta de Anfield.



Una obra que provoca empatía automática. David Hockney, el gran pintor británico de entre siglos, dijo esta semana en la BBC desde su retiro en Normandía, que las únicas cosa reales en la vida son la comida y el amor. La fuente del arte es el amor. Es la teoría Hockney.



Jamie Cooper va en la misma línea. Desde Melbourne, en una amplia conversación con la Agencia EFE, reconoce que conectar todas esas estrellas en un mismo lienzo es puro romanticismo. Un efecto placebo para los hinchas. Mostrar realismo en los rostros de Cristiano Ronaldo y Bill Shankly, fue el gran desafío de su amplio catálogo.



- Pregunta: ¿Cómo está la situación en Australia debido al coronavirus? ¿Está confinado en casa?



Respuesta: Aquí en Australia estamos en cuarentena, así que todo el mundo tiene que quedarse en casa a no ser que tenga que ir al médico o a comprar comida. Llevamos tres semanas, pero estoy bien, mi familia está bien afortunadamente. Estamos un poco por detrás del resto del mundo ya que tenemos unos 2.000 o 3.000 casos de coronavirus en todo el país.



P: Sus dibujos son de un realismo impactante. ¿Por qué apostó por un sector como el deporte que no tenía mercado antes?



R: Yo fui jugador de fútbol en Australia y desde que era pequeño dibujaba a mis deportistas favoritos. Después de que mi carrera se terminara, yo tuve el pensamiento natural de que los deportistas podrían ser un buen tema para pintar. Viajé por el mundo, visité museos como el Louvre y otros museos. Pensé que los futbolistas corriendo, saltando y brincando quedarían bien como pinturas. Lo hice por amor.



P: ¿Por qué dibujó a los futbolistas del Real Madrid celebrando la Champions?



R: Hice un dibujo pequeño con figuras de toda la vida del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, Puskas, Raúl, Zidane en un pequeño espacio del vestuario. Se lo enseñé al Real Madrid y comencé a dibujar a la plantilla actual. Así que como habían ganado la Champions por segundo año consecutivo pinté a los jugadores celebrándolo en el campo todos juntos; celebrando un gran momento en la historia del Real Madrid.



P: Dibujó a Raúl, Puskas, Di Stéfano? ¿Cuál fue el jugador con el que tuvo más problemas para dibujar sus rasgos faciales?



R: Definitivamente Ronaldo. Él tiene una cara muy fina, nariz fina, barbilla fina? Tienes que hacerlo bien porque si no, no se parece a él. La gente con caras más redondas son más fáciles, pero él tiene las formas de la cara muy definidas. Es más difícil hacerlo correctamente, por lo que lleva más tiempo.



P: Las expresiones, los gestos de Zidane y Raúl son perfectos...



R: Lo que más disfruto es contar una historia y solo ver una foto de Zidane golpeando el balón de tacón y observar que el tenía una habilidad asombrosa; pensé que si esos hombres hubieran estado juntos, hubieran admirado la habilidad de Zidane y hubieran sido felices de verlo. Creo que también, como amante del fútbol, me hubiera gustado ver a todos estos jugadores de diferentes épocas, juntos. Todos nos hemos sentado con una bebida a tomar algo con amigos imaginando cómo podría haber sido si Zidane hubieran jugado con Di Stéfano? ¡qué partido hubiera sido! Una idea romántica.



P: Pintar atmósferas de los vestuarios debe ser su gran reto. El cuadro del Liverpool que se puede ver en Anfield transmite historia, cercanía. ¿Qué aspectos emocionales destacaría en este dibujo?



R: He pintado muchos vestuarios de diferentes clubes en todo el mundo y cada vestuario, cada club, tiene un sentimiento diferente, una atmósfera distinta. Mi reto es captar la atmósfera de cada equipo.



P: Cuando analizamos el paisaje del vestuario del Liverpool, la atmósfera es curiosa porque está el cuerpo técnico a la izquierda y los jugadores a la derecha. Bill Shankly y Jürgen Kloop en un mismo plano...



R: Otra vez me viene a la cabeza lo mismo, cómo hubiese sido si esos grandes entrenadores de épocas diferentes hubieran convivido y hubieran hablado del juego. Me llaman la atención las diferentes formas de jugar que han habido en todos estos años y cómo han cambiado; hubiera sido una conversación interesante si hubieran estado juntos en algún momento. Me gusta plasmar ese tipo de situaciones.



P: En la pintura podemos ver a leyendas del Liverpool como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Kenny Dalglish? ¿Cuál fue el más difícil de pintar?



R: Bill Shankly fue la cara más difícil de dibujar porque tenía la cara muy pequeña, como de un niño. La parte inferior de su barbilla le sobresalía hacia abajo, y por alguna razón encontré muy difícil hacer todas las proporciones correctas. No sé porqué, algunas caras te vienen muy fácil, pero otras son muy difíciles, no tengo la respuesta; solo pasa así.



P: ¿En qué proyecto está trabajando ahora?



R: En este momento estoy haciendo un equipo soñado del Chelsea, un concepto similar al del Liverpool. Ellos han preguntado a los aficionados por los 25 mejores jugadores de la historia del club y los pondré en un mismo vestuario, interactuando, hablando entre ellos, contándose historias.



Además estoy haciendo otro proyecto con el Manchester City, que se llama ?El equipo de la década?. Los últimos diez años han sido muy exitosos y, otra vez, han preguntado a los aficionados por el mejor equipo de la década y los dibujaré en el campo; similar al dibujo que hice del Real Madrid celebrando la ?Champions League?.



P: ¿A qué deportista o club le gustaría dibujar en el futuro?



R: Al Barcelona. Creo que ellos tienen una historia muy interesante, toda la historia de Cataluña es interesante. También a los New York Yankees, que tienen también una historia apasionante, asociada a la sociedad americana. Estos proyectos serían maravillosos para mí.



En términos de un deportista concreto, mi favorito de todos los tiempos para dibujar es Muhammad Ali. Por la persona que fue, no fue solo un boxeador, él tuvo una influencia más allá del deporte que me gustaría captar en un dibujo.



P: ¿Qué pintores son sus referentes?



R: Muchos. Me gustan mucho los maestros antiguos como Miguel Ángel, Velázquez, Goya, Rembrandt, Lucien Freud, Rubens, Degas, Toulouse Lautrec...



Luis Villarejo