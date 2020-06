Tevez dice que renovará su contrato hasta diciembre y que donará su sueldo

Buenos Aires, 26 jun (EFE).- El delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez, de 36 años, dijo este viernes que extenderá su contrato con el Xeneize, que vence el 30 de junio, al menos hasta diciembre y que donará su sueldo para ayudar a las personas que sufren por la pandemia del coronavirus.

"Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar para la gente que necesita la vacuna, las ollas populares. Yo no quiero ver nada de plata, quiero que vaya a un destino. Lo voy a donar a una entidad sin fines de lucro", dijo Tevez en Radio La Red.

"Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento y me parece bien para Boca, bien para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando. Tengo ganas de seguir, quiero otra chance más de jugar la Libertadores", precisó.

El goleador también se refirió a las declaraciones de los integrantes de la secretaría de fútbol de Boca Juniors, los exjugadores Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, que aseguraron que cuando llegaron al club en diciembre de 2019 Tevez era "un exjugador" y que había levantado su nivel en los últimos meses.

"Yo no escucho ni veo nada, pero como le llegó, a uno le molesta. Igualmente los problemas son de puerta para adentro. No voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y seguramente lo hablaremos en privado", aclaró.

"Confrontarme con Cascini o con 'el Patrón' no es bueno para Boca. Si queremos ganar la Libertadores tenemos que estar juntos", añadió 'el Apache'.

Tevez se diferenció del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que le pidió al Gobierno que permita los entrenamientos de los futbolistas, al asegurar que el jugador se tiene que "adaptar" porque "cambió el mundo".

"Nosotros no podemos exigir algo en esta situación. Hay gente que se está muriendo. Es complicado pensar en cómo vamos a volver, no podemos ser egoístas", indicó.

Para el delantero es un error "pensar en el fútbol mientras la gente la pasa mal".

El goleador también dejó "abierta" la "posibilidad" de retirarse en otro equipos, como el West Ham o el Corinthians.