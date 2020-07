Illa: ?De momento, no veo que Liga pueda empezar con público en septiembre?

Madrid, 15 jul (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostró pesimista acerca de la posibilidad de que la Liga de fútbol pueda arrancar el próximo 12 de septiembre con público en las gradas.

?Yo hoy, de momento, no lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Es una decisión que tendrá que tomar el CSD habiendo escuchado a las comunidades autónomas, los organizadores de las competiciones y el ministerio de Sanidad. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas?, señaló Illa en declaraciones al programa El Partidazo de la COPE.

Salvador Illa pidió ?prudencia? a los aficionados a la hora de las celebraciones y que no se produzcan ?concentraciones masivas en la calle?.

?Quiero aprovechar este micrófono para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes sociales. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle y en la vía pública porque la situación no está en nuestro país para esto?, indicó Illa.

En este sentido, el ministro de Sanidad recordó ?lo que nos ha costado controlar? el coronavirus y advirtió que este tipo de concentraciones masivas ?pueden ayudar a transmitir el virus?

?Yo empatizo con la alegría de los aficionados y con la necesidad de expresarla, pero debemos tener muy presente lo que nos ha costado controlar el virus, hemos estado 100 días en confinamiento. Ahora estamos viendo rebrotes, que es normal que los haya, sabíamos que los iba a haber, pero hay que tener presente que concentraciones en la vía pública ahora mismo no ayudan, pueden transmitir el virus?, añadió Illa.

A este respecto, el ministro de Sanidad advirtió ?que se van a poner los recursos que hagan falta? para evitar este tipo de concentraciones, ya que -recalcó- ?no puede haber aglomeraciones en la vía pública?.

?Sí, se van a poner los recursos que hagan falta. Pero lo más importante es que seamos todos conscientes y actuemos con responsabilidad. Hay muchas maneras de expresar la alegría teniendo en cuenta que no puede haber aglomeraciones en la vía pública?, afirmó Illa.

El ministro de Sanidad recordó que el fin del estado de alarma no significa el fin de la epidemia, por lo que si no se ?respetan? las indicaciones sanitarias ?puede venir otra ola del virus?.

?Miedo no, respeto sí. Podemos hacer muchas cosas, pero de determinada manera. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Esto no va acabar hasta que no descubramos, o la ciencia descubra una vacuna, y eso todavía va a tardar unos meses. Pero no hay que olvidaros que el virus está entre nosotros y que si no respetamos las indicaciones sanitarias puede venir otra ola del virus?, explicó el ministro.

Rebrotes que a juicio de Salvador Illa no ponen en riesgo la disputa del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará el próximo 8 de agosto al Barcelona con el Nápoles en el Camp Nou.

?La situación en Cataluña es preocupante, la estamos siguiendo de cerca, pero de momento no peligra la celebración del Barça-Nápoles, que además es a puerta cerrada?, indicó Illa.

Por otra parte, Salvador Illa, que se confesó seguidor del Espanyol, reconoció que este año los aficionados ?periquitos? tienen poco que celebrar con el descenso del equipo a LaLiga SmartBank.

?La verdad es que yo tengo poco que celebrar este año, en ese sentido. Pero en fin, los periquitos somos tenaces y mantenemos los colores, así que intentaremos al año que viene volver a la Primera División?, concluyó Illa.