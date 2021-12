El colombiano Tesillo reprueba comentarios racistas que recibió de narrador

León (México), 3 dic (EFE).- El colombiano William Tesillo, defensa del León mexicano, reprobó este viernes los comentarios racistas que recibió del narrador Raúl Pérez en el partido de ida de la semifinal del Apertura 2021 entre su equipo y los Tigres UANL.



"Un comentario muy imprudente y sin sentido hecho por el señor Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más", se quejó el futbolista en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.



Pérez dijo "a Tesillo los moretones no se le van a ver" mientras narraba el duelo del miércoles que los Tigres le ganaron por 2-1 al León en el que el seleccionado colombiano en la pasada Copa América participó los 90 minutos.



El comentarista ofreció disculpas por sus palabras el jueves en su cuenta de Twitter y se excusó al decir que lo que expresó no tuvo la intención con la que se interpretó.



Tesillo aceptó la disculpa, mas aseguró que no debía quedarse callado ante un expresión de racismo.



"Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como ésta, en el que el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables", añadió el zaguero de 31 años.



Tesillo agregó que el fútbol debe ser un ejemplo para todos y confió en que incidentes racistas no se volverán a repetir en el balompié mexicano.



El León también mostró su respaldo a Tesillo en sus redes sociales con una imagen del defensa en la que escribió "en este equipo todos somos iguales" y "en este equipo #TodosSomosTesillo".



Tesillo fichó por el León en el Apertura 2018 y desde su llegada se ha establecido como titular del equipo del Bajío mexicano con el que ganó el título de Liga en el Apertura 2020.



El sudamericano se concentra para el duelo de vuelta de la semifinales ante los Tigres, a los que el León recibirá este sábado en su estadio Nou Camp.