Balenziaga: "Messi aguanta muy bien todo, es muy noble"

El defensa del Athletic Club Mikel Balenziaga destacó este jueves que Leo Messi "aguanta muy bien todo" lo que le ocurre en el campo y que "es muy noble" en su comportamiento, aunque recordó que las faltas que le hizo en el partido de la última jornada "no fueron duras".

"He oído algunas cosas de que fuimos muy duros y que llevamos el partido al límite y creo que las faltas que hice no fueron duras. Aunque sí hubo tres seguidas", señaló el jugador guipuzcoano en rueda de prensa en Lezama.

"Messi es un jugador que aguanta muy bien todo". "Es muy noble". "Nunca tiene malas palabras, malos gestos y si en ese momento no me dio la mano pues sería porque ... no sé por qué, la verdad", destacó sobre un partido en el que cree que el VAR "acertó" en sus intervenciones.

"(El VAR) lo tenemos claro porque nos han informado, aunque en caliente te pitan algo y con los nervios pides lo que crees que tienes que pedir. Pero el otro día creo que en la última jugada del partido (una disputa entre Yeray y Semedo) el árbitro y el VAR acertaron. No fue penalti", consideró.

Balenziaga cree que en la jugada de la segunda amarilla a Oscar de Marcos, que derivó en su expulsión, la mano señalada "no fue". "Demar le dijo al árbitro que no era mano y sabiendo como es Demar yo le creí. Y en las imágenes se ve que no fue mano", explicó.

Balenziaga, por otro lado, pidió a su equipo "prepararse muy bien psicológicamente" para el choque liguero del lunes ante el Huesca en El Alcoraz. "Hay que saber que es un partido importantísimo, que el rival no tiene el nombre del Barcelona pero que esos tres puntos son importantísimos. Vitales para seguir ganando posiciones y para salir todavía más de esa zona de abajo en la que todavía estamos", apuntó.

El defensa del Athletic es optimista de cara a ese encuentro porque "se está viendo al equipo con otra soltura, con otra tranquilidad". "Está más organizado y corre más organizado. Lo nota y está cómodo", destacó. "Este equipo es especial y cuando las cosas no van bien se junta y tira para arriba. Pero también veo que cuando vamos apretados damos lo mejor de nosotros. Y creo que es un partido en el que tenemos que ir apretados y con el cuchillo entre los dientes haciendo nuestro fútbol. Ganando escalaríamos posiciones y estoy seguro de que vamos a ir tirando para arriba", subrayó.

Aunque también tiene claro que "será un partido complicadísismo" porque el Huesca también "se juega muchísimo" y ve por primera vez en mucho tiempo que "con tres puntos se acercaría a la salvación". "Hace unas semanas parecía que estaban a un mundo de poder salvarse y ahora están muy cerquita", valoró, y señaló que "lleva partidos con cambio de sistema y jugando con tres centrales y les está yendo bien". "Aunque estoy convencido de que si hacemos bien las cosas nos llevaremos los tres puntos", finalizó.