San José avisa que Huesca está "en buena dinámica" y se ha "quitado presión"

Mikel San José, jugador del Athletic Club, avisó de la dificultad del partido del lunes frente al Huesca ya que, a pesar de su condición de colista, el equipo aragonés está "en buena dinámica" y "se ha quitado la presión de verse abajo" después de sus dos últimas victorias.



"Ha fichado jugadores que le dan buen rendimiento y están ahora en el momento de más confianza de la temporada. Sabemos de la importancia del partido y tenemos que demostrarla en la manera en la que salgamos al campo", subrayó el navarro tras el entrenamiento a puerta cerrada de este viernes en Lezama. Para San José, esta cita no es un "partido trampa" porque "cualquiera que vea al Huesca sabe que no va a ser fácil". "Vamos con esa idea clara, está en línea ascendente y se juega su futuro en Primera", añadió.



El centrocampista, que se perfila como titular en El Alcoraz ante la baja por sanción de Dani García, comentó que el sistema de tres centrales empleado últimamente por Francisco Rodríguez "cambia mucho" respecto al de otros rivales a los que se han enfrentado con ese mismo dibujo táctico como Girona, Betis o Sevilla. "Estos tres equipos son de manejar el balón, de avanzar en el campo teniendo la posesión. Pero el Huesca es totalmente diferente, se junta más en defensa y busca mas la contra. No quiere tomar riesgos y juega mucho balón directo con Gallego, su nuevo delantero", reflexionó.



San José recalcó también que este encuentro no tendrá "nada que ver" con el de Copa que enfrentó a ambos equipos el pasado diciembre, en el que el Athletic se impuso por un rotundo 0-4 el día del debut de Gaizka Garitano en el banquillo rojiblanco. "Desde ese partido se vio lo que iba a ser este equipo. Muy ordenado, que no pierde el sitio, toma pocos riesgos, que puede jugar en largo y cuando se tiene que juntar lo hace. Un poco al contrario de lo que veníamos haciendo con Berizzo. No quiero decir que lo anterior fuera malo. Son diferentes", puntualizó.



El centrocampista eludió además marcarse objetivos a largo plaza porque "hay que ir primero a Huesca e intentar traer los tres puntos". "Es una liga muy apretada y entre las posiciones UEFA y el descenso estamos muchos equipos. Sin perder la perspectiva de dónde estamos y de dónde venimos hay que apretar en el campo para seguir sumando", dijo.



Por su último, cuestionado sobre la renovación de Ernesto Valverde con el FC Barcelona, confirmada hoy, San José consideró que la ampliación de quien fue su técnico en el Athletic entre 2013 y 2017 es "muy merecida". "Feliz por él y por el cuerpo técnico. Es muy merecido. Los jugadores cuando hablan sobre Ernesto allí lo hacen muy bien y supongo que todos estarán contentos", consideró.