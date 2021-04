Marcelino: "El Betis es candidato a jugar en Europa"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, se ha referido al empate de su equipo ante el Betis en el Benito Villamarín, un encuentro en el que el conjunto bilbaíno jugó con un hombre más durante 85' por expulsión de Fekir y en el que fueron anulados dos goles por fuera de juego, uno a Mandi y otro a Raúl García.

"Siempre quieres jugar con uno más. Nos faltó el gol que hubiera hecho la ventaja mayor y no pudimos aprovechar las llegadas que tuvimos. El Betis también nos hizo alguna llegada peligrosa, pero nosotros tuvimos un palo, el balón se paseó por el área varias veces y Bravo estuvo fenomenal. Un gol nos habría dado la victoria y mucha más confianza", comentó Marcelino.

Preguntado por el interés del Tottenham en firmarlo, comentó: "Del Tottenham no tengo nada que decir. Estoy feliz en el Athletic por la acogida que me ha dado la afición y el club. Estoy triste por no haber ganado ninguna final de Copa y ahora toca seguir trabajando con la máxima humildad posible para que el Athletic sea mejor, que es en lo que estoy centrado".

Por otro lado, Marcelino también tuvo palabras sobre la carga de los suyos tras dos finales de Copa: "Sin que sirva de excusa veníamos con muchas bajas y gente a la que no hemos podido dar muchos más minutos porque estaban tocados. Creo que el Betis es candidato a jugar en Europa y la respuesta de nuestro equipo ha sido buena. Somos personas y nuestros jugadores además llevan el sentimiento y la obligación y los dos mazazos de las finales han sido duros y son cargas muy grandes. Es importante que los jóvenes vayan participando y veamos que desde la dificultad también se puede crecer".