Yuri renueva dos temporadas más, hasta 2024, sin cláusula de rescisión

Bilbao, 5 oct (EFE).- El Athletic Club y Yuri Berchiche han "llegado a un acuerdo para extender dos años" más, hasta el 30 de junio de 2024, el contrato que les unía hasta el final de esta temporada 2021-2022, según ha informado este martes el club bilbaíno.



En el nuevo contrato, el lateral izquierdo guipuzcoano, de 31 años, ha "eliminado la cláusula de rescisión".



El jugador de Zarautz, que es baja de larga duración tras ser operado el 22 de julio de una pubalgia, ha disputado un total de 106 partidos, en los que ha anotado 9 goles. El más importante y recordado de todos ellos fue el de Granada que le sirvió al conjunto rojiblanco para clasificarse para la final de la Copa del Rey de la temporada 2019-2020.



En unas primeras declaraciones tras la firma del nuevo contrato distribuidas por el Athletic, Yuri ha querido "dar gracias al club y a la afición" por los "cuatro años llenos de emociones" que está viviendo desde su regreso a la entidad vasca procedente del París Saint Germain.



"Desde el primer momento, me he sentido muy querido. Estoy muy feliz de poder ampliar el contrato dos años. Me siento como en casa, quedan cosas pendientes por hacer", resumió el defensa su estado de ánimo tras el acuerdo al que ha llegado para seguir en el Athletic hasta que cumpla 34 años. EFE



