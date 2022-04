De Fekir a buscar un milagro: la dura realidad del Atlético

Tras unos días de alboroto, el equipo madrileño se olvida de la estrella bética y pone sus ojos en un jugador devaluado y al que tendría qu recuperar para el máximo nivel

Hace escasos días se deslizaba desde Francia de que el Atlético de Madrid estaba muy interesado en Nabil Fekir, futbolista del Real Betis Balompié y uno de los mejores de LaLiga, donde con sus diez goles y nueve asistencias en lo que llevamos de temporada 2021/2022 está marcando diferencias y erigiéndose en el líder del club verdiblanco con el que está luchando por la clasificación para la próxima edición de la UEFA Europa League y por ganar un título de Copa del Rey.

Extrañaba en demasía de que este interés por Nabil Fekir apareciera en el preciso momento en el que el Atlético de Madrid, entrenado por Diego Pablo Simeone, caía a la cuarta posición de LaLiga y se convertía en el principal rival de la escuadra que entrena Manuel Pellegrini, que lo tiene a sólo un punto.

Parecía más bien una triquiñuela, una filtración interesada, para desviar la atención de un Real Betis que ha visto como en las últimas semanas tanto Guido Rodríguez como Nabil Fekir han sido vinculados con el Atlético de Madrid por medios de comunicación de la capital de España. Algo que sucede más de lo habitual en las rectas finales de las temporadas.

Aun así, con la realidad, o con la Iglesia, mejor para esta fechas de Semana Santa, ha topado el Atlético de Madrid, el cual ha visto como el posible fichaje de Nabil Fekir era más complicado de lo que creía. Fekir es feliz en Sevilla, acaba de renovar hasta 2025, se siente líder y muy identificado con el club y la ciudad y su cláusula de rescisión, con la actual coyuntura económica, es prohibitiva: 100 millones de euros.

Por todo esto, y a pesar de de tener en esa posición a Ángel Correa, Antoine Griezmann, Matheus Cunha o Joao Félix, el Atlético de Madrid ya ha puesto sus ojos en otro futbolista que se desenvuelve en esa posición, pero que está muy venido a menos, todo lo contrario que ocurre con Nabil Fekir que está en el punto álgido de su carrera deportiva.

James Rodríguez aparece en el radar del Atlético Madrid

El Atlético de Madrid, ante las dificultades de fichar a Nabil Fekir, ha puesto sus ojos en James Rodríguez, futbolista del Al-Rayyan SC de Qatar, que está forzando para volver a Europa y que juega en la misma demarcación que la estrella bética.

Según apuntan medios turcos, Fenerbahce y Galatasaray lo desean pero se han encontrado con que el colombiano quiere volver a España y jugar en el Atlético de Madrid, donde ya estuvo a punto de recalar en 2019. "Me fui del Bayern porque ya lo tenía todo arreglado con el Atlético, pero al final el Madrid no me dejó ir", dijo James hace un tiempo.

Ahora, James Rodríguez vuelve a estar en la radar atlético.